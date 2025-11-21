Путешествия
05:31, 21 ноября 2025Путешествия

Эмигрировавшие в Австралию россияне удивились преображению Москвы

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Тревел-блогерша Елена Лисейкина пообщалась с эмигрировавшими в Австралию россиянами, которые приехали в Москву и удивились преображению столицы. Их впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Российская путешественница отметила, что соотечественники покинули страну более двадцати лет назад. Поэтому то, что они увидели в Москве, перевернуло их представления о России. Так, сперва они не поверили, что доставщиками в столице работают роботы. «Ребята рассказали, что в Австралии такого не видели на улицах, только читали, что подобные технологии только тестируются», — добавила Лисейкина.

Также эмигранты признались, что австралийские СМИ транслируют, будто бы в России из-за санкций закрылись все автосалоны, а полки в магазинах пустуют. Однако на родине их встретил поток из премиальных автомобилей. «Мы таких машин дома не видим. У нас по новостям вообще другое рассказывают», — сообщили они.

Ранее эта блогерша описала жизнь в Австралии словами «в обуви селятся пауки». По ее словам, гриль на континенте — чуть ли не религия.

    Все новости