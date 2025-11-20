Россиянка описала жизнь в Австралии фразой «в обуви селятся пауки»

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала в Австралии и описала жизнь в стране фразой «в обуви селятся пауки». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По ее словам, в Австралии все «шиворот-навыворот». Так, например, гриль на континенте — чуть ли не религия. «В любом сквере, на побережье, даже там, где и не ждешь — стоят бесплатные грили. Именно бесплатные! Никаких денег, только убери за собой, когда доешь», — рассказала Лисейкина.

Кроме того, блогершу удивило наличие бассейнов почти в каждом поселке. «Плавание тут входит в обязательную школьную программу», — объяснила она. По ее словам, навык ценен при жизни возле океана, который кишит акулами. Также интересной особенностью жизни в Австралии россиянка назвала специальные щиты на машинах, которые обычно размещают на капоте. Они служат для защиты от кенгуру, которые часто выбегают на дороги.

Российская туристка рассказала, что в стране в вещи, оставленные на улице, любят залезать насекомые и другая живность. «Для них проверка ботинок перед тем, как засунуть туда ногу, — такая же обычная утренняя процедура, как умывание», — добавила она.

Также путешественница написала, что ее поразил центр континента. По ее словам, почти все его пространство — это пустыня «без намека на жилье» или заправочную станцию. Помимо этого, россиянка отметила строгость проверки ввозимых на территорию Австралии товаров, необычный и непонятный английский язык у местных и странную кухню.

Ранее путешественник из России побывал в Новой Зеландии и раскрыл, чем местные жительницы отличаются от россиянок. Так, он заметил, что новозеландки часто ставят карьеру на первое место, а россиянкам, по мнению туриста, присущи традиционные ценности.