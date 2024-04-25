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05:30, 25 апреля 2024Путешествия

Путешественник раскрыл отличия женщин в Новой Зеландии от россиянок

Фото: Photos BrianScantlebury / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в Новой Зеландии и раскрыл, чем местные жительницы отличаются от россиянок. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор заметил, что новозеландки стремятся к независимости и самостоятельности, а карьеру часто ставят на первое место. «Местные мужчины им в этом подыгрывают, нередко беря на себя обязанности по дому и даже воспитанию детей», — добавил он. Россиянкам же, по мнению туриста, присущи традиционные ценности — семья, дети и забота о доме.

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Также блогер обратил внимание на отличия во внешности и привычках по уходу за собой. «Новозеландки не обращают внимания на свой внешний вид, поэтому часто мне встречаются с лишним весом и грязными волосами, — написал он. — Их стиль ограничивается комфортной одеждой, девушки совсем не следят за модой».

Другая российская тревел-блогерша рассказала, что в Китае женщины очень требовательны к мужчинам. Они относятся к браку как к сделке и обычно забирают себе всю зарплату супругов.

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      Мария Борисова
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