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09:00, 13 марта 2024Путешествия

Россиянка описала женщин в Китае фразой «мне жалко китайских мужчин»

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российская тревел-блогерша, пожившая несколько лет в Китае, призналась, что иногда ей было жалко местных мужчин. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации удивилась, когда узнала, что у женщин может быть настолько много прав и требований к противоположному полу. «Китаянкам не понять широту русской души и самоотверженность некоторых женщин, которые за любимым пойдут куда угодно, будут и в шалаше жить», — такой фразой описала она жительниц Поднебесной.

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По словам путешественницы, к браку в Китае относятся как к сделке. Знакомый китаец рассказал ей, что в его родном городе Цзянсу жених должен предоставить невесте около 100-200 тысяч юаней (примерно от 1,2 до 2,5 миллиона рублей) в качестве подарка на помолвку. Помимо этого, ему нужно иметь дом и машину. Квартира должна быть с двумя спальнями и площадью около 90-100 квадратных метров.

Россиянка также отметила, что в китайских семьях обычно муж все заработанные деньги отдает жене. «Некоторые китайцы шутили: "Если я хорошо себя веду, то мне дадут из тех денег, что я заработал, часть на карманные расходы"», — поделилась автор.

Кроме того, блогерша написала, что она часто была свидетельницей властного поведения молодых китаянок по отношению к мужчинам. «Закатывают истерики на улице, заставляют парней носить свои крошечные сумочки, останавливаются посреди улицы и молча указывают взглядом на ноги, мол, завяжи шнурки», — удивилась она.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала преимущества брака с итальянскими мужчинами. В частности, по ее мнению, они не стесняются проявлять чувства и в целом могут быть очень романтичными.

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      Марина Черняк
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