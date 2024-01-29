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07:30, 29 января 2024Путешествия

Россиянка описала быт с мужем-итальянцем фразой «печет пироги и делает десерты»

Фото: Mauro Lima / Unsplash

Российская тревел-блогерша, живущая в Италии, назвала преимущества брака с местными мужчинами. Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что итальянские мужчины не стесняются проявлять чувства и в целом могут быть очень романтичными. «Многие парни любят готовить, а мой муж постоянно печет пироги или делает десерты. Ему и в голову не приходит, что для меня видеть такое может быть удивительно», — такими фразами описала россиянка быт с иностранным супругом.

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Кроме того, по словам блогерши, в Италии распространено равноправие: обычно в семьях работают и мужчина, и женщина, поэтому и обязанности по дому они выполняют вместе.

«Да даже если женщина не работает, скорее всего, мужчина не будет сидеть сложа руки и ждать, пока все будет приготовлено и помыто», — рассказала россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала любимые у итальянцев женские типажи. По ее словам, вопреки распространенному мнению, что они предпочитают блондинок, местные опросы показывают, что большинству все же больше нравятся темноволосые девушки.

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      Марина Черняк
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