Россияне получили новый способ вернуть часть расходов. Как это работает?

Каждый год россияне тратят десятки тысяч рублей на занятия спортом, лечение, образование детей и выплаты по ипотеке, даже не подозревая, что часть этих денег можно вернуть. Государство готово компенсировать часть этих расходов через налоговые вычеты, но пользуются этой возможностью далеко не все. Теперь налоговый помощник Сбера сам посчитает ваши расходы и совместно с компаниями, в которых вы тратили, сформируют необходимые справки для оформления налогового вычета.

Автоматический вычет

Социальный налоговый вычет — это возврат части средств, потраченных на лечение, учебу, спорт и другие цели. Лишь каждый десятый россиянин пользуется своим правом получить налоговый вычет, потому что думает, что это сложно, долго и «для бухгалтеров». А между тем налоговый вычет — это не скучная бюрократия, а важная часть повседневной жизни. Платите за абонемент в бассейн? Лечитесь в частной клинике? Вносите плату за кружки или секции ребенка?

За все это государство готово вернуть вам часть денег

Но если раньше нужно было собирать справки, заполнять декларацию и самому разбираться в законах, то теперь об этом позаботится искусственный интеллект. В «СберБанк Онлайн» появился первый в России налоговый помощник, который подскажет, какие налоговые вычеты вы можете получить, и поможет «в один клик» оформить социальный налоговый вычет по расходам на лечение, обучение и спорт. Это абсолютно бесплатно.

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Ваша жизнь — ваш вычет

Алексей, отец двух маленьких детей, каждый месяц платит по 8 тысяч рублей за музыкальную школу старшей дочери и за футбольную секцию для младшего сына. Да и на медицину порой приходится существенно тратиться — например, в прошлом году ушло 20 тысяч рублей на стоматолога для обоих детей и в 15 тысяч рублей обошлось МРТ позвоночника для дочки. За 2024 год набежала существенная сумма для семьи. «Я был приятно удивлен, когда приложение Сбера меня уведомило, что можно получить социальный налоговый вычет и вернуть 20,8 тысячи рублей по расходам на образование детей и 4550 рублей на медицинские расходы, — сообщил Алексей. — Получается, я годами упускал эту выгоду, убеждая себя, что заниматься оформлением вычета под силу только специалистам. Хорошо, что теперь может помочь сервис от Сбера».

Фото: Kinga / Shutterstock / Fotodom

Максим увлекается спортом, регулярно ходит в бассейн и тренажерный зал. На свое увлечение он расходует немало средств, но даже не слышал про возможность вернуть часть потраченных денег. «Я случайно узнал, что за расходы на спорт полагается налоговый вычет, — поделился Максим, — написал "Налоговые вычеты" в поисковой строке "СберБанк Онлайн", а налоговый помощник подсказал, сколько получится вернуть и как это сделать. Суперудобно, правда».

Как работает налоговый помощник?

Налоги — это не страшно, если вы пользуетесь налоговым помощником от Сбера. Благодаря ему пугающая многих процедура получения налогового вычета становится такой же простой, как оплата смартфоном.

Представьте: вы просто пишете в поиске приложения «СберБанк Онлайн»: «Налоговый вычет». Дальше начинает действовать помощник.

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

Он определяет совершенные вами траты в компаниях-партнерах Сбера, подключенных к платформе «Налоговые вычеты клиентам», и подсвечивает, по каким из них можно оформить социальный налоговый вычет в упрощенном порядке. Сервис отслеживает расходы на спорт, образование и лечение.

Вернуть можно до 15 процентов расходов за 2024 год и до 22 процентов — за 2025 год

А это ощутимая выгода: только за расходы на лечение, обучение, спорт за 2024 год можно вернуть до 22,5 тысячи рублей в год, а за обучение каждого ребенка — еще до 16,5 тысячи рублей. По итогам 2025 года в связи с увеличением НДФЛ до 22 процентов — до 33 тысяч рублей и 22,4 тысячи рублей соответственно. При этом лимитов по вычетам за дорогостоящее лечение не установлено, за 2025 год можно вернуть до 22 процентов от всей суммы расходов.

Чтобы оформлять налоговые вычеты быстро и безопасно, помощник по налогам взаимодействует с платформой «Налоговые вычеты клиентам», которую Сбер запустил при поддержке ФНС в сентябре 2025 года.

Механика работы сервиса следующая. Человек, оплативший картой Сбера услуги у компании, подключенной к платформе «Налоговые вычеты клиентам», получает в приложении «СберБанк Онлайн» уведомление о положенном налоговом вычете и его сумме. Он дает согласие на передачу данных, а компания, оказавшая услугу, через личный кабинет интернет-банка «СберБизнес» подтверждает предзаполненные банком сведения о тратах клиента и отправляет их в ФНС напрямую из интернет-банка через систему электронного документооборота. После этого налоговая проверяет данные, подготавливает заявление в личном кабинете налогоплательщика и предоставляет вычет в упрощенном порядке, о чем сервис Сбера также информирует своих клиентов.

Вам не нужно ничего заполнять, никуда ходить и ничего бояться. Это ваше законное право, и теперь оно доступно в один клик

Сервис не только реагирует на уже совершенные траты, но и думает наперед. Вы можете дать согласие на получение вычетов на будущее, и как только ваша медицинская организация, спортивная секция или учебный центр присоединится к платформе Сбера, помощник автоматически инициирует отправку компанией справки в налоговую для получения вами социального налогового вычета. Скоро даже появится возможность проголосовать за подключение нужных вам компаний через «Сбербанк Онлайн». Это наглядный пример того, как современные технологии работают на вас, делая жизнь проще и выгоднее.

