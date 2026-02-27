В России оценили вероятность восстановления отношений с Украиной

Депутат Чепа уверен, что Россия и Украина восстановят отношения

Вопрос о восстановлении отношений между Россий и Украиной крайне сложный и болезненный, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Вероятность сближения стран после окончания специальной военной операции (СВО) он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Это будет непросто. Надо много-много стараться, чтобы это произошло, но, я уверен, что это произойдет. Как быстро, не знаю», — поделился депутат.

Политик добавил, что для восстановления отношений между русскими и украинцами нужно время — оно лечит раны.

«К сожалению, очень большое количество жертв. Я вспоминаю время даже до СВО, когда гибли жители Украины, проживающие на территории Донбасса и Луганска, с какой ненавистью относились местные жители к нацистам, к той пропаганде, которая была на Украине против них развернута, к геноциду. Люди каждый день находились под обстрелами, и у них гибли дети, и это очень живые были раны, это все нужно пережить», — высказался парламентарий.

По его мнению, когда закончится война, самым живительным лекарством будет восстановление Церкви на Украине и общей веры, которая поможет примирению и заживлению этих ран.

«Гражданская война, которая была у нас после революции, тоже наложила свои отпечатки, разделение, а после этого, мы помним, что много офицеров, уехавших из России во время Великой Отечественной войны, защищали Советский Союз», — привел пример Чепа.

Ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин выразил мнение, что отношения России с Украиной постепенно выровняются, ведь «время лечит». Он уточнил, что многое будет зависеть от того, кто придет к власти после Владимира Зеленского.

