Экс-премьер России одной фразой оценил будущее отношений с Украиной

Экс-премьер Степашин оценил будущее отношений РФ с Украиной фразой «время лечит»

Отношения России с Украиной постепенно выровняются, ведь «время лечит». Такое мнение в интервью ТАСС выразил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Высказываясь о перспективах восстановления отношений между двумя государствами, Степашин уточнил, что многое зависит от того, кто придет к власти после Владимира Зеленского.

«Если какой-нибудь очередной самурай, прошу прощения, пускай на меня японцы не обижаются, то толку не будет», — заявил Степашин.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что Украине следует немедленно заключить мир с Россией, поскольку будущее страны выглядит удручающим. Он напомнил, что Киев сейчас сталкивается со множеством проблем.