Политик Мема: Украине следует немедленно заключить мир с Россией

Украине следует немедленно заключить мир с Россией, поскольку будущее страны выглядит удручающим. С таким заявлением выступил финский политик, член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Будущее Украины выглядит весьма мрачным. Возможно, сейчас самое время без промедления приступить к переговорам о мире», — написал он.

Мема отметил, что Киев сталкивается со множеством проблем, включая задержку Европейского союза (ЕС) с согласованием нового пакета антироссийских санкций и выделением Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Без этих средств, по мнению политика, страна в скором времени может столкнуться с экономическим крахом.

Ранее стало известно, что выделение Киеву кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро заблокировала Венгрия. Министр иностранных дел Петер Сийярто вскоре заявил, что Будапешт будет блокировать кредит Украине до тех пор, пока она не начнет пропускать через свою территорию российскую нефть.