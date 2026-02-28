Отмена санкций против России и «дружеский» захват Кубы. О чем еще говорил Дональд Трамп перед поездкой в Техас?

Трамп заявил о желании отменить санкции против России в случае мира на Украине

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп перед поездкой в Техас сделал журналистам ряд ярких заявлений, одним из которых стало желание отменить санкции против России, но при одном условии.

Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций. Но сначала нам нужно закончить эту войну Дональд Трамп Президент США

Американский лидер отметил, что хотел бы как можно быстрее достичь договоренностей о мире на Украине.

Дональд Трамп рассказал и о разговоре по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Однако он не стал раскрывать дату беседы и других деталей, но еще раз подчеркнул, что хотел бы скорейшего завершения украинского конфликта.

Зеленский остался без поддержки

А вот нежелание президента Украины Владимира Зеленского выводить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса американский лидер на поляне возле Белого дома прокомментировал очень резко.

Безумие, что эта война продолжается Дональд Трамп Президент США

Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить войска с территорий Донбасса, назвав это «собачьей чушью».

Трамп сделал признание о Лукашенко

Вспомнил Дональд Трамп и лидера Белоруссии Александра Лукашенко, отметив, что коллега ему очень нравится. По словам главы Америки, у Вашингтона с Минском отношения очень хорошие, а уважение взаимное.

Захват Кубы может быть «дружеским»

Не смог оставить без комментариев Дональд Трамп и тему Кубы, которая, по его мнению, стала «страной-неудачницей», где все люди всегда хотели и хотят перемен. Чтобы разрешить все проблемы кубинское правительство, по словам Трампа, ведет с Америкой переговоры.

«Сейчас у них нет ничего. Но они ведут переговоры с нами. И, возможно, мы совершим дружеский захват Кубы», — заявил Трамп.

Американский президент также добавил, что госсекретарь США Марко Рубио занимается вопросом Кубы на высоком уровне, ведь государству «очень нужна помощь Вашингтона».

После чего, Трамп выступил в Техасе с речью, во время которой заявил о том, что заслуживает возможности баллотироваться на третий срок. А также посетил одно из местных заведений фастфуда, где угостил всех гамбургерами.