«НАТО возвращается к истокам». Почему США не пригласили Украину на саммит Альянса и чего Вашингтон добивается от союзников?

Отказ администрации президента США Дональда Трампа приглашать Украину на предстоящий саммит Организации Североатлантического договора (НАТО) 7-8 июля в Анкаре является символическим жестом, показывающим позицию не только Вашингтона, но и целого ряда европейских стран по предоставлению гарантий безопасности Киеву. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.

Это своеобразный символический шаг, символический жест, который показывает, что сейчас дискуссия о гарантиях безопасности Украины, в общем-то, ведется совсем не в русле НАТО Юлия Богуславская старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ

19 февраля издание Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов сообщило о планах Белого дома исключить Украину из числа участников официальной программы предстоящего саммита НАТО в Анкаре, намеченного на 7-8 июля. Сообщается, что администрация Трампа также давит на союзников с целью отказаться от приглашения на мероприятие своих же союзников в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. При этом подчеркивается, что представители стран могут принять участие в событиях «на полях» саммита.

Решение США отказаться от приглашения Украины на саммит НАТО может быть связано с позицией по членству в организации: в частности, 9 декабря Дональд Трамп подчеркнул невозможность вступления Киева в альянс и отметил, что Запад понимал это еще до вступления в должность президента России Владимира Путина. В свою очередь, 11 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал ключевой гарантией безопасности для Украины не сам альянс, а США, соглашения с Киевом в сфере безопасности и Вооруженные силы Украины. Соответственно, речь на данном этапе может идти только о двустороннем соглашении Вашингтона и Киева по гарантиям безопасности.

Как Белый дом объясняет позицию?

По словам источников Politico, официально администрация Трампа объясняет намерения отказаться от приглашения Киева на мероприятия в Анкаре необходимостью сократить организационные расходы в условиях нехватки ресурсов. Чиновники предположили, что это также может быть связано с позицией Вашингтона по пересмотру участия в международных организациях и сокращению их финансирования.

Как сообщается, Вашингтон намерен отменить и публичный форум НАТО с участием глав государств, экспертов по обороне и чиновников, в котором теоретически наравне с лидерами стран альянса мог бы принять участие и президент Украины Владимир Зеленский. Вместо этого «на полях» саммита в Анкаре пройдет форум по оборонной промышленности.

Утверждается, что задачи помимо укрепления обороноспособности стран альянса были признаны неприоритетными: в частности, это касается и проектов по расширению присутствия НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

Расширение роли НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе приведет к распылению ресурсов, при том, что, как показали предыдущие годы, при умеренных амбициях альянса в регионе его возможности все-таки весьма скромны Юлия Богуславская старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ

Чего намерены добиться США?

По информации Politico, в рамках подготовки к саммиту НАТО Вашингтон также поднял вопрос прекращения или сокращения миссий альянса на территории Ирака и Косово. Отмечается, что администрация Трампа уже обозначила намерения вывести 2,5 тысячи солдат из Ирака в рамках соглашения с правительством страны от 2024 года.

Не каждая миссия может быть первоочередной задачей. Не каждая возможность может быть использована до предела Элбридж Колби заместитель министра обороны США по политическим вопросам

Издание подчеркивает, что планы Вашингтона еще должны пройти обсуждение с другими участниками блока перед окончательным утверждением на саммите в Анкаре. Западные эксперты, в свою очередь, отметили в разговоре с Politico, что не только США, но и другие государства альянса могут начать продавливать свою позицию.

Как отметила Юлия Богуславская, действия Белого дома укладываются в прагматичную концепцию НАТО как объединения, занимающегося сдерживанием России в Европе и организацией планирования обороны на случай вооруженного конфликта. Под влиянием Вашингтона альянс может сменить фокус на расширенную роль Европейского Союза в вопросах безопасности и обороны, в частности, по вопросу миссии в Косово. Эксперт отметила, что присутствие на Балканах в первую очередь входило в приоритеты Евросоюза.

Как на решение реагирует Европа?

13 февраля министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе Мюнхенской конференции по безопасности раскрыл раздражение ряда членов НАТО из-за некоторых заявлений представителей США. По словам немецкого дипломата, некоторые страны альянса чувствуют, что «находятся под давлением».

Существует отчуждение, существует раздражение по поводу некоторых вещей, которые мы слышим из Вашингтона. Нам нужно обсудить это здесь, вместе. Мы хотим определить наши общие знаменатели и смысл НАТО Йоханн Вадефуль министр иностранных дел Германии

Европейские чиновники обеспокоились планами Белого дома сократить программу саммита в условиях кризиса альянса и необходимости объяснять повышение расходов на оборону до установленного критерия в 3,5 процента от ВВП на военные нужды и 1,5 процентов на инфраструктуру. По мнению собеседников, действия администрации Трампа могут критически повлиять на трансатлантическое партнерство.

Как сообщается, значительная часть членов НАТО предварительно согласилась с пересмотром операции в Ираке, при этом на условиях сохранения небольшой наблюдательной миссии. В то же время предложение Вашингтона упразднить миротворческий контингент в Косово вызвало недовольство европейских стран из-за возможной эскалации напряженности на Балканах.

Мы весьма обеспокоены попытками свернуть миссию, поскольку ситуация на Западных Балканах может быстро обостриться анонимный высокопоставленный представитель НАТО в разговоре с изданием Politico

По мнению Юлии Богуславской, европейские государства НАТО с большой вероятностью поддержат сокращение активности в Ираке, поскольку миссия альянса в данный момент занимается исключительно подготовкой военнослужащих вооруженных сил страны. При этом эксперт отметила вероятность споров вокруг миссии в Косово из-за ситуации в Европе: по ее мнению, ряд стран Южной Европы, а также крупнейшие европейские государства и руководство ЕС могут настоять на продолжении операций.

Кто-то из сторонников евроинтеграции в этом может увидеть больший шанс для Европы, кто-то в этом увидит возможность сокращения влияния на Западных Балканах, кто-то увидит растущие возможности для Европейского союза. Поэтому я полагаю, что стороны будут вести интенсивную дискуссию по этому вопросу Юлия Богуславская старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ

С чем связаны намерения Вашингтона?

Как заявили собеседники Politico, Белый дом в рамках подготовки к встрече объединения четко обозначил намерения вернуться к «заводским настройкам» НАТО: по словам американских чиновников, альянс должен заниматься прежде всего вопросами безопасности в Европе и Северной Америке и свернуть присутствие в других регионах мира. В частности, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби неоднократно озвучивал на встречах представителей государств альянса концепцию «НАТО 3.0» — возвращения к тем функциям и целям, которые блок выполнял до распада СССР.

НАТО возвращается к истокам, к той форме, которую организация имела в период Холодной войны, когда она больше концентрировалась на задачах сдерживания Советского Союза и планирования возможной обороны Юлия Богуславская старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ

Юлия Богуславская отметила, что до президентского срока Дональда Трампа именно США являлись главным сторонником идеи присутствия альянса в других регионах мира, включая Индо-Тихоокеанский регион. По ее мнению, члены НАТО могут поддержать сворачивание активности за пределами Европы, исходя из ограниченности ресурсов.