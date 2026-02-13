Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:21, 13 февраля 2026Мир

Действия США вызвали раздражение в НАТО

Глава МИД ФРГ Вадефуль: В НАТО существует раздражение из-за США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: News Agency / Jessica Gow / Reuters

Некоторые заявления американских представителей вызывают раздражение внутри Североатлантического альянса. Об этом сообщил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, передает Sky News.

«Существует отчуждение, существует раздражение по поводу некоторых вещей, которые мы слышим из Вашингтона. Нам нужно обсудить это здесь, вместе. Мы хотим определить наши общие знаменатели и смысл НАТО», — отметил дипломат.

По словам Вадефуля, члены альянса чувствуют, что «находятся под давлением».

Ранее замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби призвал создать версию НАТО по образцу времен холодной войны. Он подчеркнул, что альянсу придется измениться: по его мнению, союзники должны платить больше и брать на себя большую ответственность за защиту Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме объяснили смену главы российской делегации на переговорах по Украине

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Больше полумиллиарда евро заплатила страна НАТО за российские удобрения

    В России вспомнили о поворотной точке в истории Т-90

    Дети пострадали из-за схода снега с крыши в российском городе

    Россиянин вышел из бара и упал замертво

    Россия резко увеличила импорт огурцов

    Раскрыта судьба «Что было дальше?» после запрета Сабурову приезжать в Россию

    Европейцы одним словом оценили требование США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok