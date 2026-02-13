Действия США вызвали раздражение в НАТО

Глава МИД ФРГ Вадефуль: В НАТО существует раздражение из-за США

Некоторые заявления американских представителей вызывают раздражение внутри Североатлантического альянса. Об этом сообщил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, передает Sky News.

«Существует отчуждение, существует раздражение по поводу некоторых вещей, которые мы слышим из Вашингтона. Нам нужно обсудить это здесь, вместе. Мы хотим определить наши общие знаменатели и смысл НАТО», — отметил дипломат.

По словам Вадефуля, члены альянса чувствуют, что «находятся под давлением».

Ранее замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби призвал создать версию НАТО по образцу времен холодной войны. Он подчеркнул, что альянсу придется измениться: по его мнению, союзники должны платить больше и брать на себя большую ответственность за защиту Европы.