В Пентагоне призвали создать версию НАТО времен холодной войны

Замглавы Пентагона Колби призвал создать версию НАТО времен холодной войны

Замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби призвал создать версию НАТО по образцу времен холодной войны. Его слова приводит РИА Новости.

Колби добавил, что НАТО придется измениться: по его мнению, союзники должны платить больше и брать на себя большую ответственность за защиту Европы.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что генсеку НАТО Марку Рютте не следует угрожать России, которая является крупнейшей ядерной державой.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должен помочь США получить Гренландию. По его словам, альянс станет более грозной и эффективной организацией, если остров будет находиться под контролем Соединенных Штатов.