Мир
23:37, 12 февраля 2026Мир

В Пентагоне призвали создать версию НАТО времен холодной войны

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Anna Ross / dpa / Global Look Press

Замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби призвал создать версию НАТО по образцу времен холодной войны. Его слова приводит РИА Новости.

Колби добавил, что НАТО придется измениться: по его мнению, союзники должны платить больше и брать на себя большую ответственность за защиту Европы.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что генсеку НАТО Марку Рютте не следует угрожать России, которая является крупнейшей ядерной державой.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должен помочь США получить Гренландию. По его словам, альянс станет более грозной и эффективной организацией, если остров будет находиться под контролем Соединенных Штатов.

