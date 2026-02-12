В России ответили на угрозы генсека НАТО словами о ядерном оружии

Слуцкий призвал Рютте не бросаться угрозами в сторону крупнейшей ядерной державы

Генсеку НАТО Марку Рютте не следует угрожать России, которая является крупнейшей ядерной державой. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит ТАСС.

Рютте, отвечая на вопрос об угрозе возможной блокады Сувалкского коридора с целью изолировать части территорий Польши и Литвы, пообещал сокрушительный ответ в случае развития подобного сценария. «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной», — заявил он.

«"Сокрушительный ответ", а точнее нападение на Россию, повлечет не менее сокрушительные встречные меры. Бросаться подобными угрозами в адрес крупнейшей ядерной державы крайне недальновидно», — сказал депутат.

Политический обозреватель Андрей Пинчук ранее оценил риск эскалации после угрозы Рютте из-за Сувалкского коридора. Он подчеркнул, что официальные лица России поводов для таких заявлений не давали.