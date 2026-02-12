Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:10, 12 февраля 2026Россия

В России ответили на угрозы генсека НАТО словами о ядерном оружии

Слуцкий призвал Рютте не бросаться угрозами в сторону крупнейшей ядерной державы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Tom Nicholson / Reuters

Генсеку НАТО Марку Рютте не следует угрожать России, которая является крупнейшей ядерной державой. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит ТАСС.

Рютте, отвечая на вопрос об угрозе возможной блокады Сувалкского коридора с целью изолировать части территорий Польши и Литвы, пообещал сокрушительный ответ в случае развития подобного сценария. «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной», — заявил он.

«"Сокрушительный ответ", а точнее нападение на Россию, повлечет не менее сокрушительные встречные меры. Бросаться подобными угрозами в адрес крупнейшей ядерной державы крайне недальновидно», — сказал депутат.

Политический обозреватель Андрей Пинчук ранее оценил риск эскалации после угрозы Рютте из-за Сувалкского коридора. Он подчеркнул, что официальные лица России поводов для таких заявлений не давали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО ответил на предложение Макрона о переговорах с Россией

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    Содержимое сумки Ирины Шейк удивило пользователей сети

    Суд решил судьбу стрелка и его сообщника из российского техникума

    Ведущая Первого канала рассказала о называвшем ее «разведенкой с прицепом» коллеге

    Американская лыжница завоевала бронзу Олимпиады со сломанным ребром

    Полиция остановила летевшего в Швейцарию для эвтаназии мужчину

    Жалобу вора в законе Шишкана на пожизненный срок рассмотрел Верховный суд

    Названы простые способы пережить депрессию в конце зимы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok