Мир
15:28, 12 февраля 2026Мир

В России оценили риск эскалации после угрозы генсека НАТО из-за Сувалкского коридора

Пинчук заявил о риске эскалации из-за слов Рютте о Сувалкском коридоре
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Tom Nicholson / Reuters

Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук оценил риск эскалации после угрозы генерального секретаря НАТО Марка Рютте из-за Сувалкского коридора. По его словам, это очень уязвимый вопрос.

Рютте, отвечая на вопрос об угрозе возможной блокады Сувалкского коридора с целью изолировать части территорий Польши и Литвы, пообещал сокрушительный ответ в случае развития подобного сценария. «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной», — заявил он.

Российский политический обозреватель отметил, что официальные лица России поводов для таких заявлений не давали. В то же время он допустил блокаду Сувалкского коридора. По его словам, это может стать ответом на попытки заблокировать для России Балтийское море. «А такие попытки в отношении России предпринимались, вы помните, в том числе в отношении так называемого "теневого флота"», — указал он.

Более того, Пинчук полагает, что военная эскалация между Россией и НАТО если и возможна, то только на калининградском направлении. «Она возможна, если, желая нанести нам экономический ущерб, враг будет пытаться блокировать балтийское судоходство», — заявил эксперт.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков объяснил угрозы генсека НАТО из-за Сувалкского коридора. По его словам, они призваны заставить европейцев продолжать финансировать конфликт на Украине.

