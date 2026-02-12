Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
13:47, 12 февраля 2026МирЭксклюзив

Угрозы генсека НАТО из-за Сувалкского коридора объяснили

Дудаков: Сувалкский коридор призван заставить Европу платить за Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Предупреждение Североатлантического альянса (НАТО), связанное с Сувалкским коридором, призвано заставить европейцев продолжать финансировать конфликт на Украине, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Ленитой.ру».

«Для них это возможность держать в напряжении европейское общество для того, чтобы промилитаристские партии побеждали на выборах и продолжали проводить свою деструктивную политику», — сказал Политолог.

Однако с этим у НАТО все больше проблем, так как поддержка антироссийских сил в Европе падает, а несистемные усиливаются.

«Тот же самый Сувалкский коридор, как мы знаем, обсуждается с 2023 года. (…) Утверждается, что это все есть, чтобы заставлять европейцев продолжать финансировать украинский проект, потому что если это закончится, то сразу начнется война со странами НАТО и с Прибалтикой», — пояснил политолог.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался об угрозе возможной блокады Сувалкского коридора. Политику задали вопрос о возможности России изолировать части территорий Польши и Литвы. «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной», — заявил он.

Рютте добавил, что союзники по альянсу регулярно проводят учения, предусматривающие различные сценарии с учетом всех разведывательных данных.

