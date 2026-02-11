Рютте: ВСУ, коалиция желающих и США — ключевые элементы гарантий безопасности

Вооруженные силы Украины (ВСУ), «коалиция желающих» и участие США — ключевые элементы гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции перед заседанием глав минобороны стран блока, трансляция доступна на YouTube-канале альянса.

«Первый и самый важный — это ВСУ. Они будут первой линией обороны Украины после мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня», — отметил он.

Рютте подчеркнул, что за последние шесть месяцев в вопросе гарантий безопасности для Украины был достигнут значительный прогресс.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что многие из достижений переговоров по Украине, начиная с переговоров в Стамбуле в 2022 году, были перечеркнуты, чтобы оправдать враждебный курс Киева в отношении России.