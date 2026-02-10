Лавров: Многие из достижений переговоров по Украине были перечеркнуты

Многие из достижений переговоров по Украине — начиная с переговоров в Стамбуле 2022 года — были перечеркнуты, чтобы оправдать враждебный курс Киева в отношении России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «НТВ», его текст есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Суть гарантий [безопасности Украине] сводилась к тому, что, когда бы происходило что-то, не вписывающееся в договоренности, все гаранты собираются и путем единогласия, консенсуса принимают какое-то решение. Это нас устраивало (...) Сегодня это все перечеркнуто», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров указал, что администрация президента США Дональда Трампа понимает эти проблемы. Он также добавил, что Москва через несколько каналов доводит свою позицию до Вашингтона.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал не восторгаться из-за того, что Трамп «поставил на место» страны Европы и украинского лидера Владимира Зеленского. Он указал, что действия США угрожают не только Западу, но и остальным странам мира.