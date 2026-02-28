Трамп сделал новое громкое заявление об Украине

Трамп назвал продолжение конфликта на Украине безумным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает безумным продолжение украинского конфликта после слов Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ из Донбасса. Об этом глава Белого дома упомянул во время разговора с журналистами, пишет РИА Новости.

Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить украинские подразделения из Донбасса в рамках урегулирования конфликта. Он назвал это «чушью собачей».

«Безумие, что эта война продолжается», — посетовал Трамп.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявлял, что Зеленского ждет жесткий разговор с Урсулой фон дер Ляйен из-за происходящей на Украине коррупции.

Сам Зеленский до этого рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти в начале марта. Уточняется, что Рустем Умеров будет обсуждать с представителями Вашингтона пакет помощи для Украины