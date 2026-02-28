Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:28, 28 февраля 2026Мир

Трамп сделал новое громкое заявление об Украине

Трамп назвал продолжение конфликта на Украине безумным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает безумным продолжение украинского конфликта после слов Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ из Донбасса. Об этом глава Белого дома упомянул во время разговора с журналистами, пишет РИА Новости.

Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить украинские подразделения из Донбасса в рамках урегулирования конфликта. Он назвал это «чушью собачей».

«Безумие, что эта война продолжается», — посетовал Трамп.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявлял, что Зеленского ждет жесткий разговор с Урсулой фон дер Ляйен из-за происходящей на Украине коррупции.

Сам Зеленский до этого рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти в начале марта. Уточняется, что Рустем Умеров будет обсуждать с представителями Вашингтона пакет помощи для Украины

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пакистан и Афганистан начали вооруженный конфликт. Может ли Россия помочь в урегулировании и надо ли ей вмешиваться?

    ВСУ ударили по российскому нефтеперерабатывающему заводу

    Трамп сделал новое громкое заявление об Украине

    Эксперт предупредил о последствиях передачи ядерного оружия Украине

    Зеленский пытался поднять в интервью острую тему и был прерван

    Ушел из жизни известный писатель-фантаст

    Момент взрыва в Москве попал на видео

    Сальдо раскрыл новую тактику Зеленского

    Депутат от партии Зеленского едва не стал жертвой бусификации на Украине

    Специалисты демонтируют фасадную плиту на месте взрыва в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok