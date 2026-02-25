Зеленский раскрыл новые подробности о следующих переговорах по Украине

Зеленский: Новая трехсторонняя встреча по Украине будет в начале марта

Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти в начале марта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Президент Украины рассказал, что обсудил с главой переговорной команды Рустемом Умеровым его завтрашнюю встречу с американскими переговорщиками [спецпосланником президента США Стивом] Уиткоффом и [зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом] Кушнером в Женеве», — говорится в публикации.

Уточняется, что Умеров будет обсуждать с представителями Вашингтона пакет помощи для Украины, подготовку к встрече с российской делегацией и детали следующего обмена военнопленными.

