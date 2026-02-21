Президент США Дональд Трамп может импульсивно принять решение об ударе по Ирану, сделав его максимально внезапным. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала политолог-иранист, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына.
Решения Трамп принимает иногда очень импульсивно
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни — 21 или 22 февраля — удара по Ирану.
Отмечается, что окончательного решения пока не принято, однако сотрудники аппарата национальной безопасности доложили президенту, что «военные готовы к возможным ударам по Ирану уже 21 февраля».
По данным телеканала, в настоящее время в Белом доме оценивают риски эскалации конфликта, а также «политические и военные последствия воздержания» от потенциальной атаки
При этом Трамп сам дал Ирану от 10 до 15 дней, чтобы заключить сделку по ракетной и ядерной программе: «10-15 дней — это фактически максимум».
Как отметила Кислицына, наращивание военной группировки может быть элементом психологического давления, а не подготовкой к началу реальных боевых действий.
США на что-то дали Ирану две недели (...) Сейчас речь идет о максимальном психологическом давлении
Когда может начаться конфликт Ирана и США?
Как указала Кислицына, текущая эскалация напряженности может быть инструментом давления, чтобы принудить к компромиссу по вопросу ракетной и ядерной программы.
Однако исследователь обратила внимание, что риски начала боевых действий в будущем остаются. По ее словам, существует угроза начала полноценного конфликта весной.
Причиной тому является общая ситуация в регионе и активные попытки стран Персидского залива избежать эскалации напряженности.
Важный фактор — это позиции стран ближневосточного региона, и то что уже начался Рамадан. Если США начнут операцию против Исламской республики в Священный месяц, это будет воспринято в исламском мире как неуважение к общему покою
Ранее в беседе с «Лентой.ру» Кислицына отмечала, что США и Израиль занимаются постепенной подготовкой к боевым действиям: «Эскалация [конфликта] вполне вероятна как по линии Иран — США, так и Иран — Израиль. Однако основные события мы, скорее всего, увидим весной, сейчас идет подготовка. Очевидно, что давление будет усиливаться».
Активная фаза, скорее всего, — апрель-май, и потом дальнейшая эскалация ситуации
При этом эксперт обратила внимание, что Израиль рассматривает другой вариант давления на Иран — борьбу с группировками, которые считают связанными с Тегераном.
В частности, политолог напомнила, что сейчас Израиль занимается разоружением палестинского радикального движения ХАМАС. Следующей целью может стать ливанское шиитское движение «Хезболла».
А это значит, что на горизонте, ближе к лету, вероятны удары [Израиля] и по Ливану
Как Россия и Китай помогают сдержать начало конфликта?
На фоне угроз США, Иран 19 февраля провел совместные военно-морские учения с Россией в Оманском заливе и на севере Индийского океана.
«Российские моряки провели учения с иранскими силами в Оманском заливе и Индийском океане с целью "улучшения оперативной координации, а также обмена военным опытом"», — сказано в сообщении.
По словам контр-адмирала Военно-морских сил (ВМС) Ирана Хассана Магсудлу, учения были направлены на укрепление безопасности и развитие устойчивого морского взаимодействия между странами.
Также уточняется, что Иран провел отдельные учения, в ходе которых были осуществлены пуски ракет в направлении Ормузского пролива — чувствительного логистического узла через который идут поставки нефти
Действия России и Ирана вызвали противоречивую реакцию в США. Журнал The War Zone заявил, что Корабли Военно-морских сил (ВМС) Китая и Военно-морского флота (ВМФ) России в Ормузском проливе вблизи Ирана не помешают возможной операции США против Тегерана, а перед ее началом могут и вовсе покинуть регион.
«Я не думаю, что небольшое количество российских и китайских кораблей, участвующих в операции, представляет собой значительную военную силу по сравнению с военно-морскими силами США в регионе, хотя их присутствие может иметь политическое значение», — привело издание слова отставного офицера ВМС США Тома Шугарта.
Однако военный эксперт Кэмерон Челл, наоборот, назвал действия России и Ирана «продуманной эскалацией». По его словам, совместные маневры с Москвой помогли Тегерану укрепить оборону и подготовиться к возможному столкновению с американским флотом.
Как указала Кислицына, подобные учения являются устоявшейся практикой, которые решают две задачи:
- Продемонстрировать солидарность России и Китая с Ираном в объективно сложной геополитической ситуации;
- Найти противовес военному давлению США в регионе, которое продолжает расти.
Почему Трамп может начать конфликт с Ираном?
В январе в Иране вспыхнули масштабные протесты. Поначалу они были связаны с экономическими проблемами, однако митингующие быстро начали скандировать политические лозунги и требовать смены режима. На этом фоне Трамп начал резко высказываться об Исламской республике и пригрозил ей военным вмешательством. Ударная группа американских ВМС во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln направилась на Ближний Восток из Южно-Китайского моря.
Также сообщалось о подозрительной активности американской авиации у британского острова Диего-Гарсия — одного из ключевых военных объектов США в Индийском океане. 18 февраля Трамп даже потребовал от Великобритании отказаться от сделки о передаче этого острова Маврикию, под предлогом возможного начала боевых действий против Тегерана.
На этом фоне военное командование США завершило переброску дополнительных сил на Ближний Восток в преддверии переговоров с Ираном. По открытым данным, за последние 24 часа туда были переброшены более 50 истребителей F-35, F-22 и F-16
Кроме того, поступали данные и об усилении противовоздушной обороны войск США по всему Персидскому заливу.
Предполагается, что конфликт может вспыхнуть из-за споров об иранской ядерной программе. В феврале США и Иран возобновили переговоры в Омане. Однако СМИ сообщают, что они идут тяжело и стороны не могут прийти к компромиссу.
В частности, агентство Bloomberg сообщило, что США могут дождаться заявлений Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) как повода для начала боевых действий.
2 марта организация проведет пятидневное заседание в Вене, в результате которого Ирану может быть вынесено предупреждение. По данным агентства, это может привести к повторению ситуации, когда Израиль в июне 2025 года нанес удары по Ирану, назвав заявление МАГАТЭ юридическим основанием.
Это потенциально дает администрации повод для атаки на Иран с целью смены режима