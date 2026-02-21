«Это дает США повод для атаки». Почему Трамп готов развязать новый конфликт и может ли в него вмешаться Россия?

Политолог Кислицына: Трамп может импульсивно принять решение об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп может импульсивно принять решение об ударе по Ирану, сделав его максимально внезапным. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала политолог-иранист, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына.

Решения Трамп принимает иногда очень импульсивно Анастасия Кислицына младший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни — 21 или 22 февраля — удара по Ирану.

Отмечается, что окончательного решения пока не принято, однако сотрудники аппарата национальной безопасности доложили президенту, что «военные готовы к возможным ударам по Ирану уже 21 февраля».

По данным телеканала, в настоящее время в Белом доме оценивают риски эскалации конфликта, а также «политические и военные последствия воздержания» от потенциальной атаки

При этом Трамп сам дал Ирану от 10 до 15 дней, чтобы заключить сделку по ракетной и ядерной программе: «10-15 дней — это фактически максимум».

Как отметила Кислицына, наращивание военной группировки может быть элементом психологического давления, а не подготовкой к началу реальных боевых действий.

США на что-то дали Ирану две недели (...) Сейчас речь идет о максимальном психологическом давлении Анастасия Кислицына младший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Когда может начаться конфликт Ирана и США?

Как указала Кислицына, текущая эскалация напряженности может быть инструментом давления, чтобы принудить к компромиссу по вопросу ракетной и ядерной программы.

Однако исследователь обратила внимание, что риски начала боевых действий в будущем остаются. По ее словам, существует угроза начала полноценного конфликта весной.

Причиной тому является общая ситуация в регионе и активные попытки стран Персидского залива избежать эскалации напряженности.

Важный фактор — это позиции стран ближневосточного региона, и то что уже начался Рамадан. Если США начнут операцию против Исламской республики в Священный месяц, это будет воспринято в исламском мире как неуважение к общему покою Анастасия Кислицына младший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Ранее в беседе с «Лентой.ру» Кислицына отмечала, что США и Израиль занимаются постепенной подготовкой к боевым действиям: «Эскалация [конфликта] вполне вероятна как по линии Иран — США, так и Иран — Израиль. Однако основные события мы, скорее всего, увидим весной, сейчас идет подготовка. Очевидно, что давление будет усиливаться».

Активная фаза, скорее всего, — апрель-май, и потом дальнейшая эскалация ситуации Анастасия Кислицына младший научный сотрудник ИМЭМО РАН

При этом эксперт обратила внимание, что Израиль рассматривает другой вариант давления на Иран — борьбу с группировками, которые считают связанными с Тегераном.

В частности, политолог напомнила, что сейчас Израиль занимается разоружением палестинского радикального движения ХАМАС. Следующей целью может стать ливанское шиитское движение «Хезболла».

А это значит, что на горизонте, ближе к лету, вероятны удары [Израиля] и по Ливану Анастасия Кислицына младший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Фото: Majid Asgaripour / WANA

Как Россия и Китай помогают сдержать начало конфликта?

На фоне угроз США, Иран 19 февраля провел совместные военно-морские учения с Россией в Оманском заливе и на севере Индийского океана.

«Российские моряки провели учения с иранскими силами в Оманском заливе и Индийском океане с целью "улучшения оперативной координации, а также обмена военным опытом"», — сказано в сообщении.

По словам контр-адмирала Военно-морских сил (ВМС) Ирана Хассана Магсудлу, учения были направлены на укрепление безопасности и развитие устойчивого морского взаимодействия между странами.

Также уточняется, что Иран провел отдельные учения, в ходе которых были осуществлены пуски ракет в направлении Ормузского пролива — чувствительного логистического узла через который идут поставки нефти

Действия России и Ирана вызвали противоречивую реакцию в США. Журнал The War Zone заявил, что Корабли Военно-морских сил (ВМС) Китая и Военно-морского флота (ВМФ) России в Ормузском проливе вблизи Ирана не помешают возможной операции США против Тегерана, а перед ее началом могут и вовсе покинуть регион.

«Я не думаю, что небольшое количество российских и китайских кораблей, участвующих в операции, представляет собой значительную военную силу по сравнению с военно-морскими силами США в регионе, хотя их присутствие может иметь политическое значение», — привело издание слова отставного офицера ВМС США Тома Шугарта.

Однако военный эксперт Кэмерон Челл, наоборот, назвал действия России и Ирана «продуманной эскалацией». По его словам, совместные маневры с Москвой помогли Тегерану укрепить оборону и подготовиться к возможному столкновению с американским флотом.

Как указала Кислицына, подобные учения являются устоявшейся практикой, которые решают две задачи:

Продемонстрировать солидарность России и Китая с Ираном в объективно сложной геополитической ситуации; Найти противовес военному давлению США в регионе, которое продолжает расти.

Почему Трамп может начать конфликт с Ираном?

В январе в Иране вспыхнули масштабные протесты. Поначалу они были связаны с экономическими проблемами, однако митингующие быстро начали скандировать политические лозунги и требовать смены режима. На этом фоне Трамп начал резко высказываться об Исламской республике и пригрозил ей военным вмешательством. Ударная группа американских ВМС во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln направилась на Ближний Восток из Южно-Китайского моря.

Также сообщалось о подозрительной активности американской авиации у британского острова Диего-Гарсия — одного из ключевых военных объектов США в Индийском океане. 18 февраля Трамп даже потребовал от Великобритании отказаться от сделки о передаче этого острова Маврикию, под предлогом возможного начала боевых действий против Тегерана.

На этом фоне военное командование США завершило переброску дополнительных сил на Ближний Восток в преддверии переговоров с Ираном. По открытым данным, за последние 24 часа туда были переброшены более 50 истребителей F-35, F-22 и F-16

Кроме того, поступали данные и об усилении противовоздушной обороны войск США по всему Персидскому заливу.

Предполагается, что конфликт может вспыхнуть из-за споров об иранской ядерной программе. В феврале США и Иран возобновили переговоры в Омане. Однако СМИ сообщают, что они идут тяжело и стороны не могут прийти к компромиссу.

В частности, агентство Bloomberg сообщило, что США могут дождаться заявлений Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) как повода для начала боевых действий.

2 марта организация проведет пятидневное заседание в Вене, в результате которого Ирану может быть вынесено предупреждение. По данным агентства, это может привести к повторению ситуации, когда Израиль в июне 2025 года нанес удары по Ирану, назвав заявление МАГАТЭ юридическим основанием.