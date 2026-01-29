«Атмосфера тревожная». Американская армада движется к Ирану. Когда ждать нового конфликта на Ближнем Востоке и чем он обернется?

Политолог Кислицына: Трамп может попробовать ликвидировать лидеров Ирана весной

На сегодняшний день США только накапливают силы вблизи Ирана, при этом уже весной президент Дональд Трамп может решиться на полноценный удар, включая попытку ликвидировать власти Исламской республики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала политолог-иранист, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына.

Эскалация [конфликта] вполне вероятна как по линии Иран — США, так и Иран — Израиль. Однако основные события мы, скорее всего, увидим весной, сейчас идет подготовка. Очевидно, что давление будет усиливаться. Могут быть предприняты попытки покушения на первых лиц, ликвидация командования Анастасия Кислицына младший научный сотрудник ИМЭМО РАН

В январе на фоне протестов США резко усилили давление на Иран. Ударная группа американских Военно-морских сил (ВМС) во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln направилась на Ближний Восток из Южно-Китайского моря.

Также сообщалось о подозрительной активности американской авиации у острова Диего-Гарсия — одного из ключевых военных объектов США в Индийском океане, откуда бомбардировщики способны долететь до Ирана. Кроме того, поступали данные и об усилении противовоздушной обороны войск США по всему Персидскому заливу.

Источники газеты The Jerusalem Post сообщали, что авианосец USS Abraham Lincoln сопровождают эсминцы и ракетные корабли, оснащенные сотнями пусковых установок, которые способны наносить удары по целям на территории Ирана с «беспрецедентной силой»

При этом 28 января Трамп заявил, что к Ирану движется вторая армада американских кораблей.

Кстати, прямо сейчас к Ирану направляется еще одна прекрасная армада, так что посмотрим Дональд Трамп президент США

При этом глава государства выразил надежду, что Тегеран согласится заключить сделку, не уточнив, какую именно. Также государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон допускает проведение превентивной военной операции против Ирана.

По данным журнала The Economist, вероятность удара США по Ирану крайне высока, однако хозяин Белого дома продолжает колебаться: «Возможно, Трамп еще не принял окончательного решения. Но в частном порядке некоторые официальные лица стран Персидского залива говорят, что массированный удар США по Ирану вероятен и что Трамп, по всей видимости, будет нацелен на политическое руководство Ирана».

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Чем Иран может ответить США и Израилю?

Как указала Кислицына, единственной возможной ответной мерой Ирана может быть накопление вооружений.

Очевидно, что Ирану надо укреплять оборону. Этим сейчас они и занимаются Анастасия Кислицына младший научный сотрудник ИМЭМО РАН

При этом исследователь подчеркнула, что это лишь усилит напряженность на Ближнем Востоке: «Активная фаза, скорее всего, — апрель-май, и потом дальнейшая эскалация ситуации».

При этом эксперт обратила внимание, что Израиль рассматривает другой вариант давления на Иран — борьбу с группировками, которые считают связанными с Тегераном.

В частности, Кислицына напомнила, что сейчас Израиль занимается разоружением палестинского радикального движения ХАМАС. Следующей целью может стать ливанское шиитское движение «Хезболла».

А это значит, что на горизонте, ближе к лету, вероятны удары [Израиля] и по Ливану Анастасия Кислицына младший научный сотрудник ИМЭМО РАН

26 января генеральный директор и соучредитель компании Draganfly Кэмерон Челл заявил, что Иран располагает «роем» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые представляют серьезную угрозу для американского флота на Ближнем Востоке.

По его словам, особую опасность для авианосцев представляют атаки недорогих дронов. По оценке эксперта, стоимость атаки иранских дронов на ударную группу американского авианосца Abraham Lincoln может составить десятки миллионов долларов.

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Как на Ближнем Востоке реагируют на слова Трампа?

Слова Трампа о приближающейся армаде прокомментировали и в самом Иране. Замглавы МИД Исламской Республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади указал: «Переговоры [с США] — не наш приоритет, наш приоритет — 200-процентная готовность к защите государства».

На этом фоне ряд стран заявили, что не поддержат удары США по Ирану. В частности, МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщил, что не допустит использования своего воздушного пространства, территории или территориальных вод для осуществления атак против Исламской Республики.

Министерство подчеркнуло, что только «диалог, деэскалация [ситуации], соблюдение международного права и уважение государственного суверенитета» являются наиболее эффективными способами для урегулирования конфликтов.

Также газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что Саудовская Аравия — ключевой ближневосточный союзник США — отказалась помогать Вашингтону в случае ударов по Ирану.

Насколько устойчив Иран после протестов?

По словам Кислицыной, ситуация внутри Ирана после подавления протестов остается напряженной.

Атмосфера тревожная, в обществе присутствуют осознание тяжести ситуации и разного рода страхи: возможность возобновления войны, усиление давления извне, шпиономания внутри Ирана и потенциальный экономический коллапс Анастасия Кислицына младший научный сотрудник ИМЭМО РАН

«Люди эмоционально воспринимают информацию о большом числе жертв, публикуемую в социальных сетях», — добавила политолог.

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

При этом эксперт подчеркнула, что острая фаза протестов приостановилась: «Сейчас можно говорить о подавлении протестов, временной приостановке интенсивной фазы выражения недовольства из-за накопившихся проблем. Но это не означает урегулирования противоречий».

Для снятия напряжения населению нужно как минимум увидеть, что руководство может обеспечить общественный порядок не только силовыми методами, но и за счет решения хотя бы части накопившихся вопросов Анастасия Кислицына младший научный сотрудник ИМЭМО РАН

В конце декабря в Иране вспыхнули протесты, которые за последние несколько дней приобрели массовый характер и охватили всю страну. Начав с экономических требований, протестующие быстро перешли к политическим, а беспорядки и столкновения демонстрантов с силами правопорядка привлекли внимание мировых лидеров.

На ситуацию обратил внимание Трамп. Он сразу пригрозил вмешательством, а верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи обвинил Соединенные Штаты и Израиль в организации беспорядков. Несмотря на масштабные протесты, иранские власти справились с ситуацией и смогли взять ее под контроль.

