08:26, 28 января 2026

Союзники отказались помогать США в случае ударов по Ирану

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Мохаммад Исмаил / РИА Новости

Ключевые ближневосточные союзники США — Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — отказались помогать Вашингтону в случае ударов по Ирану. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Саудовская Аравия исключила возможность использования своего воздушного пространства и территории для потенциального удара США по Ирану, что усложнило варианты действий администрации [президента Дональда] Трампа в ответ на жестокое подавление протестов в Тегеране», — пишет издание, отмечая, что ранее с аналогичным заявлением также выступил МИД ОАЭ.

Как утверждается, Саудовская Аравия опасается быть втянутой в конфликт с Ираном после ударов движения «Ансар Аллах» (хуситов) по нефтяным объектам королевства в 2019 году.

Ранее Трамп заявил, что в направлении Ирана движется вторая «армада» американских военных кораблей. Президент США выразил надежду, что Тегеран согласится заключить сделку, но не уточнил, какую именно.

