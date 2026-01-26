ОАЭ сделали заявление о возможной атаке США на Иран

ОАЭ заявили, что выступают против возможного удара США по Ирану

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили, что не допустят использования своего воздушного пространства, территории или территориальных вод для осуществления атак против Ирана. Об этом сообщается в заявлении МИД страны, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«МИД ОАЭ подтверждает приверженность принципу недопустимости использования своего воздушного пространства, территории и вод в каких-либо враждебных военных действиях против Ирана, а также принципу недопустимости оказания какой-либо материально-технической поддержки в этом отношении», — отмечается в тексте заявления.

Министерство подчеркнуло, что только «диалог, деэскалация, соблюдение международного права и уважение государственного суверенитета» являются наиболее эффективными способами для урегулирования конфликтов.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи укрылся в подземном бункере, который состоит из нескольких туннелей, в Тегеране. Сообщалось, что такое решение было принято на фоне предупреждений от высокопоставленных представителей служб безопасности и армии о возросших рисках удара по стране со стороны США.