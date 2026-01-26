Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:00, 26 января 2026Мир

ОАЭ сделали заявление о возможной атаке США на Иран

ОАЭ заявили, что выступают против возможного удара США по Ирану
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили, что не допустят использования своего воздушного пространства, территории или территориальных вод для осуществления атак против Ирана. Об этом сообщается в заявлении МИД страны, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«МИД ОАЭ подтверждает приверженность принципу недопустимости использования своего воздушного пространства, территории и вод в каких-либо враждебных военных действиях против Ирана, а также принципу недопустимости оказания какой-либо материально-технической поддержки в этом отношении», — отмечается в тексте заявления.

Министерство подчеркнуло, что только «диалог, деэскалация, соблюдение международного права и уважение государственного суверенитета» являются наиболее эффективными способами для урегулирования конфликтов.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи укрылся в подземном бункере, который состоит из нескольких туннелей, в Тегеране. Сообщалось, что такое решение было принято на фоне предупреждений от высокопоставленных представителей служб безопасности и армии о возросших рисках удара по стране со стороны США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Владельца дома оштрафовали на два десятка тысяч фунтов за сруб 28 деревьев

    Депутат рассказал о новых налогах для самозанятых россиян

    В России предложили маркировать туалетную бумагу

    В Кремле ответили на вопрос о смене состава переговорной группы России

    75-летняя Надежда Бабкина показала фото времен студенчества

    Нежелание москвички воспитывать сына привело к жестокой расправе

    Меньшова поддержала протест выпускников Школы-студии МХАТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok