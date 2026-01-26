Стало известно об угрозе для ВМС США на Ближнем Востоке

Fox News: Рои беспилотников Ирана угрожают ВМС США на Ближнем Востоке

Рои беспилотников Ирана представляют серьезную опасность для Военно-морских сил (ВМС) США на Ближнем Востоке. Об этом Fox News Digital заявил генеральный директор и соучредитель компании Draganfly Кэмерон Челл.

По его словам, особую опасность рои недорогих дронов представляют для авианосцев. «Сочетая недорогие боеголовки с дешевыми платформами доставки, по сути, беспилотными летательными аппаратами, Иран создал эффективную асимметричную угрозу против высокотехнологичных военных систем», — сказал Челл.

По оценке эксперта, стоимость атаки иранских дронов на ударную группу американского авианосца Abraham Lincoln может составить всего десятки миллионов долларов.

Ранее израильский телеканал 13TV сообщил, что американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток в рамках подготовки к возможному военному противостоянию с Ираном.

Также в январе американский журнал The National Interest заметил, что применение Ираном против спутников Starlink российской системы радиоэлектронной борьбы «Калинка» может пугать США.