В США и Израиле испугались российской «Калинки» в Иране

TNI: Применение Ираном российской системы РЭБ «Калинка» пугает США

Применение Ираном против спутников Starlink российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» может пугать США, пишет американский журнал The National Interest (TNI).

Обозреватель издания Брэндон Вайхерт утверждает, что «Соединенные Штаты и их союзники в значительной степени полагаются на спутники на орбите для выполнения ключевых военных и гражданских функций», однако Китай и Россия строят «уничтожителей» аппаратов Starlink.

«Иран, возможно, стал полигоном для испытания российского противоспутникового оружия», — пишет автор.

По его словам, недавно Иран, вероятно, использовал прототип российской системы «Калинка». «Безусловно, израильская и американская разведка работают в усиленном режиме, чтобы противостоять действиям Ирана против Starlink», — утверждает обозреватель.

В декабре 2024-го председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков сообщил, что в России разработали систему «Калинка», позволяющую вычислять сигнал американской системы спутникового широкополосного доступа в интернет Starlink.