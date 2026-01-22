Реклама

Наука и техника
02:01, 22 января 2026Наука и техника

В США и Израиле испугались российской «Калинки» в Иране

TNI: Применение Ираном российской системы РЭБ «Калинка» пугает США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Iranian Army / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

Применение Ираном против спутников Starlink российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» может пугать США, пишет американский журнал The National Interest (TNI).

Обозреватель издания Брэндон Вайхерт утверждает, что «Соединенные Штаты и их союзники в значительной степени полагаются на спутники на орбите для выполнения ключевых военных и гражданских функций», однако Китай и Россия строят «уничтожителей» аппаратов Starlink.

«Иран, возможно, стал полигоном для испытания российского противоспутникового оружия», — пишет автор.

По его словам, недавно Иран, вероятно, использовал прототип российской системы «Калинка». «Безусловно, израильская и американская разведка работают в усиленном режиме, чтобы противостоять действиям Ирана против Starlink», — утверждает обозреватель.

В декабре 2024-го председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков сообщил, что в России разработали систему «Калинка», позволяющую вычислять сигнал американской системы спутникового широкополосного доступа в интернет Starlink.

