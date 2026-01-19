Реклама

Атомный авианосец ВМС США приблизился к Ирану

JP: Авианосец USS Abraham Lincoln вошел в Малаккский пролив на пути к Ирану
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Mike Blake / Reuters

Ударная группа американских Военно-морских сил (ВМС) во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln направляется на Ближний Восток. В частности, стало известно о вхождении судна в Малаккский пролив на пути к Ирану, детали раскрыло издание The Jerusalem Post.

Как уточняется, в воскресенье напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана обострилась. Аналитики отметили подозрительную активность американских бомбардировщиков у острова Диего-Гарсия и усиление противовоздушной обороны по всему Персидскому заливу.

Часть источников сообщила, что авианосец USS Abraham Lincoln перешел из Южно-Китайского моря в направлении Ближнего Востока. Его сопровождают эсминцы и ракетные корабли, оснащенные сотнями пусковых установок, которые способны наносить удары по целям на территории Ирана с «беспрецедентной силой».

Несмотря на распространившиеся в медиа сообщения, официального подтверждения о прибытии подводных лодок пока не поступало. Некоторые из источников указывали, что бомбардировщики приземлились на совместной американо-британской базе, расположенной на острове Диего-Гарсия. Она имеет необычно длинные взлетно-посадочные полосы, которые дают возможность тяжелым стратегическим бомбардировщикам, таким как самолеты класса B-2, совершать дальние ударные вылеты по Ближнему Востоку. В их зоне ответственности находятся укрепленные и подземные цели, а также командные центры.

Ранее президент иранской республики Масуд Пезешкиан сделал заявление, в рамках которого подчеркнул, что возможное покушение на верховного лидера Али Хаменеи будет равносильно объявлению полномасштабной войны. По его словам, одной из ключевых причин усложнившейся обстановки остается «давняя враждебность», а также «бесчеловечные санкции» со стороны правительства Соединенных Штатов.

