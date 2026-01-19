Президент Ирана сказал об объявлении войны

Президент Ирана связал возможное покушение на Хаменеи с объявлением войны

Покушение на верховного лидера Ирана Али Хаменеи будет равносильно объявлению полномасштабной войны с иранским народом. С таким заявлением выступил президент республики Масуд Пезешкиан в соцсети Х.

По его словам, одной из ключевых причин сложной ситуации в жизни народа республики остается «давняя враждебность», а также «бесчеловечные санкции» со стороны американского правительства и его союзников.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своих соцсетях призвал США к ответственности за беспорядки в стране. Как подчеркнул политик, Министерство иностранных дел Исламской Республики и соответствующие ведомства должны следить за ходом работы по привлечению Вашингтона к ответственности.

В конце прошлого года в Иране вспыхнули масштабные протестные акции, которые охватили многие города. Власти республики обвиняют в разрастании беспорядков Запад, в частности, Соединенные Штаты. Аятолла Али Хаменеи связал начало «мятежа» с действиями Вашингтона.