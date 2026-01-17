Верховный лидер Ирана призвал США к ответственности за беспорядки в стране

Верховный лидер Ирана Хаменеи: США должны понести ответственность за беспорядки

США должны понести ответственность за беспорядки в стране. К этому призвал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на странице в соцсети X.

«Американцы начали мятеж, преследуя множество целей и стремясь к большему. Но иранский народ, одержав победу над Америкой и сионистами в 12-дневной войне, сегодня по милости Божьей победил их и положил конец мятежу», — говорится в заявлении.

По его словам, Министерство иностранных дел Исламской Республики и соответствующие ведомства должны следить за ходом работы по привлечению Вашингтона к ответственности.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп 13 января собирался на фоне массовых протестов отдать приказ ударить по Ирану, но в последний момент передумал. Политика переубедили доводы советников, которые не давали гарантий о свержении иранского режима лишь благодаря быстрой серии авиаударов.