Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:43, 17 января 2026Мир

Верховный лидер Ирана призвал США к ответственности за беспорядки в стране

Верховный лидер Ирана Хаменеи: США должны понести ответственность за беспорядки
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Пресс-служба верховного лидера Ирана / ТАСС

США должны понести ответственность за беспорядки в стране. К этому призвал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на странице в соцсети X.

«Американцы начали мятеж, преследуя множество целей и стремясь к большему. Но иранский народ, одержав победу над Америкой и сионистами в 12-дневной войне, сегодня по милости Божьей победил их и положил конец мятежу», — говорится в заявлении.

По его словам, Министерство иностранных дел Исламской Республики и соответствующие ведомства должны следить за ходом работы по привлечению Вашингтона к ответственности.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп 13 января собирался на фоне массовых протестов отдать приказ ударить по Ирану, но в последний момент передумал. Политика переубедили доводы советников, которые не давали гарантий о свержении иранского режима лишь благодаря быстрой серии авиаударов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведчук отверг наступление мира на Украине в 2026 году

    Путин связался с президентом Ирана, охваченного беспорядками. Чем готова помочь Россия

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Российский дипломат похвалил МАГАТЭ

    У экс-мэра Сочи Копайгородского изъяли драгоценности стоимостью 51,3 миллиона рублей

    В Брюсселе выступили с заявлением о защите Гренландии от США

    В действиях Зеленского увидели возможную подготовку к президентским выборам

    Известного сотрудника МЧС смертельно ранили на охоте

    Верховный лидер Ирана призвал США к ответственности за беспорядки в стране

    Некоторым россиянам запретили окунаться в прорубь на Крещение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok