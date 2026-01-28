Иран заявил о приоритете готовности к войне над диалогом с США

Готовность Ирана к войне на 200 процентов приоритетнее диалога с США для Тегерана. Об этом заявил замглавы МИД исламской республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади, передает РИА Новости.

«Переговоры [с США] — не наш приоритет, наш приоритет — 200-процентная готовность к защите государства», — сказал дипломат.

Ранее Трамп заявил, что в направлении Ирана движется вторая «армада» американских военных кораблей. Президент США выразил надежду, что Тегеран согласится заключить сделку, но не уточнил, какую именно.

До этого сообщалось, что Трамп, вероятно, нанесет мощный удар по Ирану и его политическому руководству. Однако, по данным The Economist, окончательное решение еще не принято.