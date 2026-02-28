Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:23, 28 февраля 2026Бывший СССР

ВС России нанесли первый удар по Краматорску

Военкор Поддубный: Ствольная артиллерия ВС России впервые ударила по Краматорску
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВС России впервые ударили по Краматорску ствольной артиллерией. Атака пришлась на северо-восточные окраины украинского города, об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный в Telegram-канале.

«Ствольная артиллерия российской армии нанесла первый удар по Краматорску. По сообщениям украинских ресурсов удар пришелся по поселок горотского типа Беленькое», — уточнил военкор.

По его данным, обстрел со стороны российской армии подтверждают украинские аналитические ресурсы. Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.

Поддубный обратил внимание, что раз президент Украины Владимир Зеленский отказывается выводить войска из Краматорско-Славянской агломерации, значит, этой задачей займутся российские военные. Такое развитие событий напрашивается исходя из обстановки на земле.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко прокомментировал продвижение ВС России у Краматорска. Он заявил, что российским войскам удалось проломить оборонную линию украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отмена санкций против России и «дружеский» захват Кубы. О чем еще говорил Дональд Трамп перед поездкой в Техас?

    Французский политик испугался войны с Россией

    Россиян предупредили о смертельной опасности простой утренней привычки

    Россиянам рассказали о скрытом вреде еды и напитков для похудения

    Россиянам рассказали о гендерном разрыве зарплат в ИТ-отрасли

    В России оценили вероятность восстановления отношений с Украиной

    В Германии назвали Мерца предателем

    Эксперты рассказали москвичам о главных модных трендах 2026 года

    ВС России нанесли первый удар по Краматорску

    Мерц озвучил условие переговоров с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok