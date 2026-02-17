Марочко: ВС России сломали оборону ВСУ у Краматорска

Вооруженные силы (ВС) России, взяв под контроль населенный пункт Миньковка в Донецкой народной республике (ДНР), сломали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Краматорска. Продвижение Российской армии прокомментировал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Сейчас оборонительная линия в районе Миньковки проломлена. Наши войска, двигаясь в западном и северо-западном направлениях, могут серьезно подойти к Краматорску с востока», — отметил Марочко.

Ранее сообщалось, что Российская армия взяла под контроль Покровку в Сумской области. Село заняли подразделения группировки войск «Север».