07:41, 28 февраля 2026Мир

Французский политик испугался войны с Россией

Политик Филиппо: Франция и Британия втягивают ЕС в войну с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Возможная отправка французских и британских военных на Украину втягивает Евросоюз в войну с Россией. Об этом написал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Франция и Великобритания уже готовят свои войска! Через год-два к нам постучится война, спровоцированная ЕС: мы должны держаться от нее подальше!» — подчеркнул он.

По словам Филиппо, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл все карты, когда заявил, что парламент ЕС проголосовал за отправку якобы миротворческой миссии на Украину.

Ранее французский политик Фабрис Сорлин рассказал, что Франция еще в начале спецоперации отправила на Украину военнослужащих под прикрытием инструкторов и волонтеров.

До этого глава Франции Эммануэль Макрон также сообщил, что Франция в настоящее время предоставляет Украине две трети от всех разведданных. Политик отметил, что Париж и другие европейские столицы должны обзавестись оружием, которое могло бы быть аналогом российского ракетного комплекса «Орешник».

