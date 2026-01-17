Реклама

Во Франции рассказали о переброске военных на Украину в 2022 году

Марина Совина
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Michel Euler / Reuters

Франция еще в начале спецоперации отправила на Украину военнослужащих под прикрытием инструкторов и волонтеров. Об этом рассказал французский политик Фабрис Сорлин, пишет ТАСС.

Так он прокомментировал заявления президента Эмманюэля Макрона о возможной отправке военных.

«Прежде всего все серьезные аналитики, к сожалению, знают, что французские военные уже присутствуют на Украине. Это не сенсация», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Париж отступил от своей исторической роли миротворца. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину вызывают обеспокоенность, «поскольку подливают масла в огонь и ведут к эскалации». Макрон лишь усугубляет ситуацию, посетовал Сорлин.

Ранее Макрон также сообщил, что Франция в настоящее время предоставляет Украине две трети от всех разведданных. Политик отметил, что Париж и другие европейские столицы должны обзавестись оружием, которое могло бы быть аналогом российского ракетного комплекса «Орешник».

До этого Макрон созвал парламент для ввода войск на Украину. Президент Франции провел частную встречу с высшим военным руководством.

