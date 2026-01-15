Реклама

16:28, 15 января 2026Мир

Макрон высказался о предоставлении Украине разведданных

Макрон: Франция предоставляет Украине две трети от всех разведданных
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Philippe Magoni / Pool / Reuters

Франция в настоящее время предоставляет Украине две трети от всех разведданных. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон, передает BFMTV.

«Там, где еще год назад Украина в подавляющем большинстве случаев была крайне зависима от американских разведывательных возможностей, сегодня две трети этих возможностей обеспечиваются Францией», — заявил французский лидер.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон высказал мнение, что Соединенным Штатам стоит прекратить предоставлять Киеву деньги, вооружение и разведданные.

21 ноября сообщалось, что США пригрозили лишить Украину оружия и разведданных, если страна не примет предложенный Вашингтоном мирный план.

