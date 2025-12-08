Экс-советник Трампа Бэннон: США должны перестать помогать Киеву

Бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон высказал мнение, что Соединенным Штатам стоит прекратить предоставлять Киеву деньги, вооружение и разведданные. Это нужно сделать для того, чтобы предлагаемый Вашингтоном план по урегулированию на Украине мог быть реализован, пишет The American Conservative.

«США нужно все это прекратить. Все: деньги, оружие, разведывательную поддержку», — ответил он, комментируя поставки вооружения Украине через созданную в НАТО систему закупок американского вооружения.

Помимо этого, он раскритиковал предложенный Штатами план по урегулированию на Украине, назвав его чрезмерно сложным и не поддающимся реализации.

Ранее Стив Бэннон заявил, что США стоят на пороге более глубокого вовлечения в третью мировую войну. По его мнению, Ближний Восток — это второстепенный вопрос, а Израиль — «второстепенный вопрос второстепенного вопроса».

До этого в Вашингтоне сообщили, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп понимает, как надавить на Киев, чтобы заставить власти заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта.