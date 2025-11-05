Экс-советник Трампа предрек вовлечение США в Третью мировую войну

Экс-советник Трампа: Мы на пороге глубокого вовлечения в Третью мировую войну

США стоят на пороге более глубокого вовлечения в Третью мировую войну. Об этом заявил бывший советник президента Дональда Трампа Стив Бэннон в интервью Politico.

Чиновнику задали вопрос, не отвлекла ли американского лидера зацикленность на международных делах от внутренних проблем? На что Бэннон ответил:

«Послушайте, мы стоим на пороге более глубокого вовлечения в Третью мировую войну. Я думаю, что то, что он [Трамп] пытается сделать на Украине, чтобы довести дело до конца, во многом поспособствует урегулированию ситуации, особенно на Евразийском континенте», — подчеркнул он.

По его мнению, Ближний Восток — это второстепенный вопрос, а Израиль — «второстепенный вопрос второстепенного вопроса».

«Я думаю, что уже давно пора сбавить обороты и просто сказать: "Эй, послушай, ты держишь ситуацию в Газе под контролем, но не более того". Они уже поднимают пыль: "О, иранцы снова бунтуют". Хватит уже», — отметил Бэннон.