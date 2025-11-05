Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:49, 5 ноября 2025Мир

Экс-советник Трампа предрек вовлечение США в Третью мировую войну

Экс-советник Трампа: Мы на пороге глубокого вовлечения в Третью мировую войну
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Стив Бэннон

Стив Бэннон. Фото: Annabelle Gordon — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

США стоят на пороге более глубокого вовлечения в Третью мировую войну. Об этом заявил бывший советник президента Дональда Трампа Стив Бэннон в интервью Politico.

Чиновнику задали вопрос, не отвлекла ли американского лидера зацикленность на международных делах от внутренних проблем? На что Бэннон ответил:

«Послушайте, мы стоим на пороге более глубокого вовлечения в Третью мировую войну. Я думаю, что то, что он [Трамп] пытается сделать на Украине, чтобы довести дело до конца, во многом поспособствует урегулированию ситуации, особенно на Евразийском континенте», — подчеркнул он.

По его мнению, Ближний Восток — это второстепенный вопрос, а Израиль — «второстепенный вопрос второстепенного вопроса».

«Я думаю, что уже давно пора сбавить обороты и просто сказать: "Эй, послушай, ты держишь ситуацию в Газе под контролем, но не более того". Они уже поднимают пыль: "О, иранцы снова бунтуют". Хватит уже», — отметил Бэннон.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    Экс-советник Трампа предрек вовлечение США в Третью мировую войну

    Украина отрезала Славянск и Краматорск от железнодорожного сообщения

    На Украине прокомментировали инцидент с Джоли и ТЦК

    Раскрыты потери в морской пехоте ВСУ после ракетного удара

    Военные ВСУ массово лишились конечностей из-за медстандартов НАТО

    Ушел из жизни севастопольский ветеран Вооруженных сил Виктор Субботин

    Около 200 тысяч жителей Херсонской области остались без света

    Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России

    В Австрии начали расследование в отношении якобы российского шпиона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости