В США назвали опасными планы НАТО по конфликту на Украине

В НАТО циркулируют опасные предложения по конфликту на Украине. Об этом рассказал журнал The American Conservative.

По его данным, в НАТО циркулируют планы установить над Украиной бесполетную зону и сбивать российские самолеты. Издание призвало США и руководство альянса отказаться от иллюзорных представлений о победе Киева и принять реальность вместо того, чтобы подвергать себя риску третьей мировой войны.

