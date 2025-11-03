Мир
В США назвали опасными планы НАТО по конфликту на Украине

American Conservative рассказал об опасности планов НАТО по конфликту на Украине
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В НАТО циркулируют опасные предложения по конфликту на Украине. Об этом рассказал журнал The American Conservative.

По его данным, в НАТО циркулируют планы установить над Украиной бесполетную зону и сбивать российские самолеты. Издание призвало США и руководство альянса отказаться от иллюзорных представлений о победе Киева и принять реальность вместо того, чтобы подвергать себя риску третьей мировой войны.

Ранее стало известно, что Финляндия готовится к военным маневрам на юго-востоке страны, для участия в которых привлекут 15 тысяч человек как из числа призывников, так и резервистов.

