Стало известно о подготовке военных маневров Финляндии у границ России

Пушков: Финляндия рвется доказать полезность НАТО, проводя маневры у границ РФ

Финляндия готовится к военным маневрам на юго-востоке страны, для участия в которых привлекут 15 тысяч человек как из числа призывников, так и резервистов. Об этом предупредил член Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.

По его словам, управление маневрами будет осуществляться в городе Миккели, расположенном всего в 140 километрах от российской границы.

«Судя по всему, в Хельсинки рвутся показать свою полезность для НАТО, превратив Финляндию в опорную для альянса страну на северо-востоке Европы», — сделал вывод сенатор.

Он напомнил, что во времена Второй мировой войны Финляндия тоже являлась опорной страной для антироссийского альянса, правда, в то время в его главе была гитлеровская Германия.

«Любая аналогия, конечно, уязвима. Прямое сравнение нынешней и той ситуации невозможно. И все же...» — написал Пушков.

Ранее в Карелии сотни добровольцев вошли в народные дружины для защиты границы от НАТО. На западе российский регион граничит с Финляндией, официально ставшей страной-подписантом Североатлантического договора 3 апреля 2023 года.