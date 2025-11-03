Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:45, 3 ноября 2025Россия

Стало известно о подготовке военных маневров Финляндии у границ России

Пушков: Финляндия рвется доказать полезность НАТО, проводя маневры у границ РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Финляндия готовится к военным маневрам на юго-востоке страны, для участия в которых привлекут 15 тысяч человек как из числа призывников, так и резервистов. Об этом предупредил член Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.

По его словам, управление маневрами будет осуществляться в городе Миккели, расположенном всего в 140 километрах от российской границы.

«Судя по всему, в Хельсинки рвутся показать свою полезность для НАТО, превратив Финляндию в опорную для альянса страну на северо-востоке Европы», — сделал вывод сенатор.

Он напомнил, что во времена Второй мировой войны Финляндия тоже являлась опорной страной для антироссийского альянса, правда, в то время в его главе была гитлеровская Германия.

«Любая аналогия, конечно, уязвима. Прямое сравнение нынешней и той ситуации невозможно. И все же...» — написал Пушков.

Ранее в Карелии сотни добровольцев вошли в народные дружины для защиты границы от НАТО. На западе российский регион граничит с Финляндией, официально ставшей страной-подписантом Североатлантического договора 3 апреля 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

    Тела 300 погибших от рук ВСУ жителей Суджи вывезены и переданы родственникам

    Раскрыто число жертв землетрясения в Афганистане

    Трамп определил характер отношений США и Китая

    Украинским войскам предложили стать «армией Бога» и завоевать Китай

    Российские солдаты взяли в плен кричавших о детях бойцов ВСУ

    В Иране оценили вероятность возобновления переговоров с США

    Странный гул не давал спать жителям российского города

    Стало известно о подготовке военных маневров Финляндии у границ России

    Трамп сделал предсказание о ядерном оружии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости