В регионе России сотни добровольцев вошли в народные дружины для защиты границы от НАТО

В Карелии 700 добровольцев вошли в народные дружины для защиты границы
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Карелии сотни добровольцев вошли в народные дружины для защиты границы от НАТО. Об этом сообщил глава региона России Артур Парфенчиков в Telegram.

На западе Карелия граничит с Финляндией, официально ставшей страной-подписантом Североатлантического договора 3 апреля 2023 года. Согласно приведенной губернатором статистике, с начала года добровольцы обнаружили 42 нарушения погранрежима, выявили 23 случая миграционных нарушений и природоохранного законодательства, задержали одного подозреваемого в нарушении госграницы.

По данным Парфенчикова, на сегодняшний день более 700 россиян вошли в состав 25 добровольных народных дружин, которые помогают в укреплении безопасности границ.

«Работаем во взаимодействии с Пограничным управлением, с котором заключили соглашение по оказанию помощи нашим добровольцам. Участники дружин хорошо знают территорию и ориентируется на местности, для них проводят специальные занятия и инструкции», — обозначил глава региона.

Ранее стало известно, что НАТО формирует на территории Финляндии новую бригаду, которая будет дислоцирована в 130-170 километрах от Карелии и Мурманской области. Предположительно, основу новой бригады составит 19-я арктическая механизированная бригада Вооруженных сил Швеции численностью пять тысяч человек. Сообщалось, что в ее задачи войдет проведение операций в арктических условиях.

