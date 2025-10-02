Наука и техника
10:04, 2 октября 2025Наука и техника

Стало известно о новой угрозе НАТО стратегическим ядерным объектам России

«Известия»: Новая бригада НАТО в Финляндии угрожает стратегическим объектам РФ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

Новая бригада НАТО, формируемая в Финляндии в 130-170 километрах от Мурманской области и Республики Карелия, потенциально угрожает стратегическим ядерным объектам России. Об этом стало известно газете «Известия».

По данным издания, основу новой бригады составит 19-я арктическая механизированная бригада Вооруженных сил Швеции численностью пять тысяч человек, в задачи которой входит проведение операций в арктических условиях. В новое подразделение входят также силы Норвегии и Дании. Ряд стран, в частности, Франция и Исландия, оказывают бригаде материально-техническую поддержку.

Военный аналитик Виктор Литовкин заметил, что на Кольском полуострове расположены ключевые объекты российских стратегических ядерных сил. «Здесь базируются наши стратегические подводные ракетоносцы с баллистическими ракетами, многоцелевые атомные и надводные крейсеры, способные нести ядерное оружие», — сказал эксперт, добавив, что Россия в случае эскалации со стороны НАТО будет вынуждена полагаться на ядерное оружие.

По оценке военного эксперта Вадима Козюлина, в случае конфликта силам со стороны Финляндии окажут поддержку истребители Eurofighter и F-35, а также вертолеты Apache, которые интегрированы в общую систему НАТО. «Важно понимать, что бригада не действует изолированно», — уточнил специалист.

В июне издание со ссылкой на неназванных источников сообщило, что силы НАТО возле госграницы в Карелии отработали прорыв российской противовоздушной обороны.

В марте газета The Wall Street Journal заметила, что Швеция готовит элитные войска на севере страны для противостояния России.

