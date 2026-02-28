Мерц заявил, что перемирие является условием для переговоров с РФ по Украине

Прекращение огня в зоне СВО — это обязательное предварительное условие для начала мирных переговоров Германии и России по украинскому кризису. К такому выводу пришел канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью для Tagesspiegel.

«Было только одно предварительное условие: если мы хотим говорить, то, по крайней мере, оружие должно замолчать», — отметил политик.

Как пишет само издание, глава правительства ФРГ связал перспективы дипконтактов с заморозкой операций на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. В конце января Мерц уже отверг призывы представителей Социал-демократической партии Германии к прямым переговорам с Россией по Украине.

До этого Мерц заявил, что считает нормализацию отношений с главой РФ Владимиром Путиным практически невозможной. Он также исключил возобновление поставок российской нефти, пока продолжаются боевые действия на Украине.

В свою очередь, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс отметил, что Фридрих Мерц должен возобновить прямой диалог с Россией в целях урегулирования конфликта на Украине.

