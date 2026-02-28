Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:05, 28 февраля 2026Мир

Мерц озвучил условие переговоров с Россией

Мерц заявил, что перемирие является условием для переговоров с РФ по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Прекращение огня в зоне СВО — это обязательное предварительное условие для начала мирных переговоров Германии и России по украинскому кризису. К такому выводу пришел канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью для Tagesspiegel.

«Было только одно предварительное условие: если мы хотим говорить, то, по крайней мере, оружие должно замолчать», — отметил политик.

Как пишет само издание, глава правительства ФРГ связал перспективы дипконтактов с заморозкой операций на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. В конце января Мерц уже отверг призывы представителей Социал-демократической партии Германии к прямым переговорам с Россией по Украине.

До этого Мерц заявил, что считает нормализацию отношений с главой РФ Владимиром Путиным практически невозможной. Он также исключил возобновление поставок российской нефти, пока продолжаются боевые действия на Украине.

В свою очередь, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс отметил, что Фридрих Мерц должен возобновить прямой диалог с Россией в целях урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отмена санкций против России и «дружеский» захват Кубы. О чем еще говорил Дональд Трамп перед поездкой в Техас?

    Французский политик испугался войны с Россией

    Россиян предупредили о смертельной опасности простой утренней привычки

    Россиянам рассказали о скрытом вреде еды и напитков для похудения

    Россиянам рассказали о гендерном разрыве зарплат в ИТ-отрасли

    В России оценили вероятность восстановления отношений с Украиной

    В Германии назвали Мерца предателем

    Эксперты рассказали москвичам о главных модных трендах 2026 года

    ВС России нанесли первый удар по Краматорску

    Мерц озвучил условие переговоров с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok