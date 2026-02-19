Реклама

Мир
18:58, 19 февраля 2026Мир

Мерц резко высказался о Путине

Мерц: Нормализация отношений с Путиным практически невозможна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о нормализации диалога с президентом России Владимиром Путиным, назвав ее практически невозможной. С таким заявлением он выступил в интервью изданию Rheinpfalz.

«Я считаю это практически невозможным», — отметил канцлер ФРГ.

Мерц также исключил возобновление поставок российской нефти, пока продолжаются боевые действия на Украине.

Ранее канцлер Германии заявил, что конфликт на Украине закончится, когда одна из двух сторон будет истощена.

При этом 6 февраля Мерц отмечал, что Евросоюз всегда готов к переговорам с Россией, но намерен их вести без создания параллельных каналов связи.

