13:55, 6 февраля 2026

Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией

Мерц: ЕС всегда готов к переговорам с Россией, но без параллельных каналов связи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Европейский союз (ЕС) всегда готов к переговорам с Россией, но намерен их проводить без создания параллельных каналов связи. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Reuters.

«Мы, конечно, всегда готовы к переговорам с Россией», — подчеркнул Мерц в разговоре с журналистами в Абу-Даби, где состоялся новый раунд трехсторонних встреч по Украине.

Канцлер ФРГ добавил, что ЕС готов вносить вклад в переговоры с Россией, но не намерен открывать никаких параллельных каналов связи.

5 февраля в Абу-Даби прошел второй день переговоров между делегациями России, США и Украины. После их завершения президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны почти добились урегулирования конфликта на Украине.

