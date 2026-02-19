Мерц рассказал о сроках завершения конфликта на Украине

Мерц: Конфликт на Украине закончится, когда одна из сторон будет истощена

Конфликт на Украине закончится, когда одна из двух сторон будет истощена. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Der Spiegel.

Как отмечает издание, глава немецкого правительства не видит больших шансов на быстрое окончание украинского конфликта путем переговоров.

«По моей оценке, эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена, либо в военном, либо в экономическом плане», — сказал он.

17-18 февраля в Женеве прошли переговоры трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского кризиса. По словам источников, обсуждения в политической рабочей группе «застопорились» из-за позиций, представленных главным российским переговорщиком Владимиром Мединским.