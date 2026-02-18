«Украинцы особенно ненавидят его». В США утверждают, что переговоры в Женеве зашли в тупик из-за Мединского

Axios: Переговоры по Украине в Женеве зашли в тупик из-за позиции Мединского

Трехсторонние переговоры с участием США, России и Украины по урегулированию конфликта могли зайти в тупик, сообщает корреспондент американского портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источники.

Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили мне, что сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе "застопорились". По словам источников, причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским Барак Равид корреспондент Axios

Известно, что переговоры начались в Женеве накануне, 17 февраля, и длились шесть часов. Несмотря на то что они были крайне напряженными, стороны договорились продолжить контакты в среду, 18 февраля. Они возобновятся в 11:00 по московскому времени.

Украинцы испытывают неприязнь к главе российской делегации

На переговорах в Швейцарии российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил страны Игорь Костюков и другие официальные лица.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Как указал аналитик Марк Слебода, представители украинской делегации испытывают крайне недипломатическое отношение к Мединскому и в целом являются ненадежными переговорщиками, так как склонны к невменяемому поведению.

Украинцы особенно ненавидят его, потому что он родился на территории современной Украины. Более того, он считает, что Украина, и особенно та часть Украины, откуда он родом, — это Россия Марк Слебода американский аналитик

В том числе несколькими днями ранее пренебрежительное отношение к главе российской делегации продемонстрировал президент Украины Владимир Зеленский, грубо высказавшийся в адрес Мединского. На его заявления об исторических корнях продолжающегося конфликта Зеленский огласил, что у них «нет времени на это дерьмо». В Москве без ответа это не оставили и указали главе Украины на то, что таким образом он лишь демонстрирует убогий уровень интеллектуального развития.

Появились первые итоги обсуждений

Оценивая результаты первого дня переговоров, специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что стороны договорились проинформировать руководства своих стран о том, что обсуждалось на встрече. Также он отметил, что продолжается работа «с целью заключения сделки».

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, также являющийся участником переговорного процесса, отметил, что стороны обсуждали «практические вопросы». «На сегодняшний день и политический, и военный блоки завершили работу», — добавил он.

Тем не менее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о том, что российская сторона неоднократно доказывала свое стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине, однако «с той стороны» под разными предлогами не раз заявляли о ненужности переговоров.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Раскрыта роль Дмитриева в переговорном процессе

Что касается спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, который также посетил Женеву, то он работает по отдельному треку. Уточняется, что это рабочая группа по вопросам экономического взаимодействия.

Так, известно, что в Швейцарии Дмитриев должен был провести встречу отдельно с посланниками американского президента — Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Как считает аналитик Марк Чемпион, на встрече с представителями США Дмитриев должен был определить, какую цену американская сторона готова заплатить за этот мир. Утверждается, что на данный момент он уже покинул Женеву.