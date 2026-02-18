Слуцкий заявил, что Зеленскому не помешает ликбез от Мединского

Украинской власти для понимания матчасти не помешает исторический ликбез от помощника российского президента Владимира Мединского. Об этом РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По сведениям издания Axios, президент Украины Владимир Зеленский грубо высказался в адрес главы российской делегации на переговорах в Женеве и его заявлений об исторических корнях продолжающегося конфликта, отметив, что у них «нет времени на это дерьмо».

Как утверждает Слуцкий, Зеленский демонстрирует убогий уровень интеллектуального развития, называя глубокие исторические знания «продуктами распада жизнедеятельности». Он добавил, что украинский лидер находится в агонии крайней степени, когда отказали и политическая выдержка, и хорошие манеры. «А войну надо заканчивать на условиях устойчивого мира. И здесь бандеровцам для понимания матчасти точно не помешает исторический ликбез от Мединского», — резюмировал парламентарий.

В психическом здоровье Зеленского усомнились

На фоне подобных заявлений Зеленский выступил с предложением «убивать по 50 тысяч русских каждый месяц». Ирландский журналист Чей Боуз расценил это как «сумасшествие на апогее отчаяния». Он указал, что сейчас существование Украины и так находится под вопросом, и такие мысли Зеленского вызывают вопросы у командиров Вооруженных сил страны (ВСУ) на передовой.

Схожее предположение о психическом здоровье Зеленского высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «На днях он [Зеленский] призвал убивать по 50 тысяч русских. Мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Если бы руководство Украины было умнее, оно бы давно пошло на соглашение с Россией, поскольку ситуация для Киева в дальнейшем будет становиться только хуже. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, Киеву выгоднее урегулировать конфликт с Россией сейчас, когда потеряны всего четыре области и Крым. Он отметил, что многие украинцы возмутятся, услышав слово «всего», однако потери будут еще больше, если не пойти на сделку. «Это ужасная сделка, но наименее плохая из всех возможных», — сказал профессор.

В заявлениях Зеленского не увидели логики и совести

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник обратил внимание на заявление Зеленского, будто тот не боится встречи с русскими. Он опубликовал видео с выступлением Зеленского, в котором тот заявил, что проинформировал президента США Дональда Трампа и европейских лидеров о своей готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате и не боится этой встречи. «Новый скетч от клоуна Зеленского... Он так не боится встречаться, что умоляет США встречаться только с хором ЕС и Киева!» — написал Мирошник.

Позднее Лавров пришел к выводу, что нынешний украинский лидер растерял нормы морали. Оценивая его слова о готовности к компромиссам, дипломат отметил, что считает плохо совместимыми слова «совесть» и «Зеленский». «Он не думает ни о чем, кроме своего собственного выживания», — сообщил глава МИД.