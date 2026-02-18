Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:29, 18 февраля 2026Бывший СССР

«Исторический ликбез не помешает». В России оценили уровень интеллектуального развития Зеленского

Слуцкий заявил, что Зеленскому не помешает ликбез от Мединского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украинской власти для понимания матчасти не помешает исторический ликбез от помощника российского президента Владимира Мединского. Об этом РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По сведениям издания Axios, президент Украины Владимир Зеленский грубо высказался в адрес главы российской делегации на переговорах в Женеве и его заявлений об исторических корнях продолжающегося конфликта, отметив, что у них «нет времени на это дерьмо».

Материалы по теме:
«Они нас провоцируют» Есть ли способ прекратить налеты ВСУ на регионы России в 2026 году?
«Они нас провоцируют»Есть ли способ прекратить налеты ВСУ на регионы России в 2026 году?
21 января 2026
«Мы начинаем продвигаться быстрее» Военный аналитик Василий Кашин — об итогах 2025 года в зоне СВО и будущем переговоров по Украине
«Мы начинаем продвигаться быстрее»Военный аналитик Василий Кашин — об итогах 2025 года в зоне СВО и будущем переговоров по Украине
31 декабря 2025

Как утверждает Слуцкий, Зеленский демонстрирует убогий уровень интеллектуального развития, называя глубокие исторические знания «продуктами распада жизнедеятельности». Он добавил, что украинский лидер находится в агонии крайней степени, когда отказали и политическая выдержка, и хорошие манеры. «А войну надо заканчивать на условиях устойчивого мира. И здесь бандеровцам для понимания матчасти точно не помешает исторический ликбез от Мединского», — резюмировал парламентарий.

В психическом здоровье Зеленского усомнились

На фоне подобных заявлений Зеленский выступил с предложением «убивать по 50 тысяч русских каждый месяц». Ирландский журналист Чей Боуз расценил это как «сумасшествие на апогее отчаяния». Он указал, что сейчас существование Украины и так находится под вопросом, и такие мысли Зеленского вызывают вопросы у командиров Вооруженных сил страны (ВСУ) на передовой.

Схожее предположение о психическом здоровье Зеленского высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «На днях он [Зеленский] призвал убивать по 50 тысяч русских. Мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Если бы руководство Украины было умнее, оно бы давно пошло на соглашение с Россией, поскольку ситуация для Киева в дальнейшем будет становиться только хуже. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, Киеву выгоднее урегулировать конфликт с Россией сейчас, когда потеряны всего четыре области и Крым. Он отметил, что многие украинцы возмутятся, услышав слово «всего», однако потери будут еще больше, если не пойти на сделку. «Это ужасная сделка, но наименее плохая из всех возможных», — сказал профессор.

В заявлениях Зеленского не увидели логики и совести

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник обратил внимание на заявление Зеленского, будто тот не боится встречи с русскими. Он опубликовал видео с выступлением Зеленского, в котором тот заявил, что проинформировал президента США Дональда Трампа и европейских лидеров о своей готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате и не боится этой встречи. «Новый скетч от клоуна Зеленского... Он так не боится встречаться, что умоляет США встречаться только с хором ЕС и Киева!» — написал Мирошник.

Материалы по теме:
«Их цель — не проиграть» Социолог Евгений Копатько — о том, почему Киев готов пожертвовать территориями, лишь бы затянуть конфликт
«Их цель — не проиграть»Социолог Евгений Копатько — о том, почему Киев готов пожертвовать территориями, лишь бы затянуть конфликт
10 февраля 2026
Смирились с Крымом, смирятся и с Донбассом. Эксперты назвали важнейший результат СВО
Смирились с Крымом, смирятся и с Донбассом.Эксперты назвали важнейший результат СВО
28 января 2026

Позднее Лавров пришел к выводу, что нынешний украинский лидер растерял нормы морали. Оценивая его слова о готовности к компромиссам, дипломат отметил, что считает плохо совместимыми слова «совесть» и «Зеленский». «Он не думает ни о чем, кроме своего собственного выживания», — сообщил глава МИД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Исторический ликбез не помешает». В России оценили уровень интеллектуального развития Зеленского

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россиян предупредили об опасных мошеннических схемах в преддверии 23 Февраля и 8 Марта

    Вероятность удара США по Ирану оценили

    Россиян предупредили об очередном скачке цен на автомобили

    В США спрогнозировали скорое завершение СВО

    В Европе рассказали о конфликте из-за Макрона и Мерца

    Сбежавший в лес после неудачи на Олимпиаде норвежский спортсмен объяcнился

    ВСУ ударили по Чувашии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok