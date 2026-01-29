Лавров: Призывы Зеленского убивать русских показывают его неадекватность

Призывы президента Украины Владимира Зеленского «убивать 50 тысяч русских» показывают всему миру его неадекватность. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«На днях он [Зеленский] призвал убивать по 50 тысяч русских. Мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также обратил внимание, что вопрос будущей архитектуры безопасности напрямую связан с проблемой сути киевского режима. Дипломат также обратил внимание, что проблема урегулирования конфликта заключается не в вопросе территорий, а русофобии Киева.

Ранее Лавров заявил, что Запад планировал вооруженный конфликт на Украине задолго до его начала. Дипломат подчеркнул, что страны Запада, включая США, провоцировали конфликт Украины и России с момента получения республикой независимости в 1991 году. Он особо отметил роль западных политиков в событиях «оранжевой революции» 2004-2005 годов и Евромайдана 2013-2014 годов.