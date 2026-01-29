Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:26, 29 января 2026Бывший СССР

Лавров указал на неадекватность Зеленского

Лавров: Призывы Зеленского убивать русских показывают его неадекватность
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Призывы президента Украины Владимира Зеленского «убивать 50 тысяч русских» показывают всему миру его неадекватность. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«На днях он [Зеленский] призвал убивать по 50 тысяч русских. Мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также обратил внимание, что вопрос будущей архитектуры безопасности напрямую связан с проблемой сути киевского режима. Дипломат также обратил внимание, что проблема урегулирования конфликта заключается не в вопросе территорий, а русофобии Киева.

Ранее Лавров заявил, что Запад планировал вооруженный конфликт на Украине задолго до его начала. Дипломат подчеркнул, что страны Запада, включая США, провоцировали конфликт Украины и России с момента получения республикой независимости в 1991 году. Он особо отметил роль западных политиков в событиях «оранжевой революции» 2004-2005 годов и Евромайдана 2013-2014 годов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У украинцев грустное настроение. У нас хорошее». Шеф ГРУ дал первые комментарии о переговорах в Абу-Даби

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Лавров обвинил Украину и Европу в «перелопачивании» мирного плана

    Московский январь побил 200-летний рекорд

    Британский автопром рухнул до уровня 1952 года

    Пожаловавшийся на угрозы от «крыши» российский военкор раскрыл новые детали случившегося

    Жена Брюса Уиллиса раскрыла печальные подробности его болезни

    В московском шоуруме нашли диван-звездолет за 15 миллионов

    Найден «застывший в 1970-х» дом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok