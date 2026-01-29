Реклама

Мир
18:07, 29 января 2026

Лавров рассказал о подстроенной битве на Украине

Лавров: Запад планировал конфликт на Украине задолго до его начала
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Запад планировал вооруженный конфликт на Украине задолго до его начала. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Украина — это "пешка", инструмент, использованный Западом для наращивания такого плацдарма прямо на границах Российской Федерации, чтобы создавать прямые угрозы нашей безопасности. (...) Это была "битва", которая заранее готовилась», — высказался дипломат.

Лавров подчеркнул, что страны Запада, включая США, провоцировали конфликт Украины и России с момента получения республикой независимости в 1991 году. Он особо отметил роль западных политиков в событиях «оранжевой революции» 2004-2005 годов и Евромайдана 2013-2014 годов.

Глава МИД России также подчеркнул, что Москва признавала независимость Украины на основе Декларации о государственном суверенитете республики 1990 года, включавшей в себя положение о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе страны.

Ранее Лавров заявил о подготовке Европы к войне с Россией. По его словам, заявления европейских политиков свидетельствуют об открытой подготовке к вооруженному противостоянию.

