11:52, 20 января 2026

Лавров заявил о подготовке Европы к войне с Россией

Лавров: Европейские политики не скрывают, что всерьез готовятся к войне с РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Заявления европейских политиков свидетельствуют о том, что они всерьез готовятся к военному конфликту с Россией. На это указал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, трансляция которой ведется на YouTube.

«Если вы почитаете заявления европейских политиков, лидеров — и та же [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Кая Каллас, и [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, [премьер-министр Великобритании] Стармер, [генсек НАТО Марк] Рютте, они всерьез готовятся к войне против России и, собственно говоря, этого не скрывают», — отметил дипломат.

6 января Стармер, президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта.

Также Макрон заявил, что Франции и другим европейским странам необходимо обзавестись оружием, которое могло бы быть аналогом российского ракетного комплекса «Орешник».

